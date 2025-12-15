Assine
overlay
Início Gerais
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Casal suspeito de atirar feto em rio na Zona da Mata é indiciado

Homem de 40 anos e mulher de 33 atualmente cumprem pena por outros crimes, entre eles tráfico de drogas e organização criminosa

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
15/12/2025 13:13 - atualizado em 15/12/2025 13:14

compartilhe

SIGA
x
PCMG indicia casal suspeito de jogar feto em rio na Zona da Mata (MG)
PCMG indicia casal suspeito de jogar feto em rio na Zona da Mata (MG) crédito: Divulgação/PCMG

Um homem de 40 anos e uma mulher de 33 foram indiciados por ocultação de cadáver, após investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que indicaram que o casal foi responsável por atirar um feto no Rio do Peixe, nas proximidades da ponte de acesso ao distrito de Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata, em março deste ano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O casal atualmente está preso pela prática de outros crimes, entre eles tráfico de drogas e organização criminosa. Em depoimento, os suspeitos alegaram que o feto nasceu sem vida. Entretanto, em razão do avançado estado de putrefação, não foi possível determinar a causa da morte. O procedimento indiciou os investigados e será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

Leia Mais

Relembre o caso 

O feto foi encontrado no Rio do Peixe por moradores do município de Lima Duarte no dia 29 de março de 2025. O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exames periciais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo da apuração, a Polícia Civil realizou trabalhos investigativos, oitivas e exames técnicos complementares, incluindo análises no IML de Belo Horizonte.O delegado responsável pelas investigações, José Márcio Lopes, afirmou que “a investigação foi conduzida com rigor técnico, responsabilidade e respeito às normas legais”. 

* Estagiária supervisionada pela editora Ellen Cristie Mendes.

Tópicos relacionados:

cadaver feto investigacao minas-gerais morte pcmg policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay