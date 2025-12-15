Casal suspeito de atirar feto em rio na Zona da Mata é indiciado

Um homem de 40 anos e uma mulher de 33 foram indiciados por ocultação de cadáver, após investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que indicaram que o casal foi responsável por atirar um feto no Rio do Peixe, nas proximidades da ponte de acesso ao distrito de Ibitipoca, em Lima Duarte, na Zona da Mata, em março deste ano.

O casal atualmente está preso pela prática de outros crimes, entre eles tráfico de drogas e organização criminosa. Em depoimento, os suspeitos alegaram que o feto nasceu sem vida. Entretanto, em razão do avançado estado de putrefação, não foi possível determinar a causa da morte. O procedimento indiciou os investigados e será encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Relembre o caso

O feto foi encontrado no Rio do Peixe por moradores do município de Lima Duarte no dia 29 de março de 2025. O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exames periciais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo da apuração, a Polícia Civil realizou trabalhos investigativos, oitivas e exames técnicos complementares, incluindo análises no IML de Belo Horizonte.O delegado responsável pelas investigações, José Márcio Lopes, afirmou que “a investigação foi conduzida com rigor técnico, responsabilidade e respeito às normas legais”.

* Estagiária supervisionada pela editora Ellen Cristie Mendes.