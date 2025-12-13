Grande BH: mulher é presa suspeita de matar a própria filha, de 5 anos

Uma mulher de 41 anos foi presa suspeita de matar a própria filha, de 5, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (13/12). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao lado do corpo da criança foram encontrados pedaços de pau e pedras, o que indica que a vítima foi agredida.

A PM foi acionada para uma ocorrência de homicídio, na Rua Recanto do Sossego, na Colônia Santa Isabel, na Grande BH. No local, os militares encontraram o corpo da menina caído no chão debaixo de uma caixa de metal sobre um monte de areia, e com o rosto e a cabeça muito ensanguentados. Conforme o boletim de ocorrência, os sinais vitais da vítima estavam fracos e ela foi encaminhada ao hospital. Os médicos tentaram reanimá-la, mas o óbito foi constatado.

Segundo o registro, a criança estava com diversos ferimentos na altura da cabeça, provocados por pedaços de pau e pedras que se encontravam próximo ao corpo e sujos de sangue. O corpo da menina foi identificado no hospital. Parentes que a reconheceram relataram que ela estava desaparecida desde às 13h30 da última sexta-feira (12/12). O boletim de desaparecimento foi registrado pelo pai da vítima na manhã deste sábado, antes do crime.

O pai da criança informou à Polícia Militar, que a esposa e suposta autora, estava em surto psicótico desde sexta, e que ela faz tratamento psicológico no Cersam de Citrolândia, devido a síndrome de pânico e depressão.

Uma testemunha relatou aos policiais, que a suspeita levou a criança para uma consulta de urgência, por volta de 12h de sexta. Conforme o registro, ela foi atendida, mas não teve acesso ao diagnóstico e outras providências, sendo liberada em seguida. Após o atendimento, elas foram para a casa da sogra e depois desapareceram.



Posteriormente, familiares receberam notícia de que a mulher foi vista próximo ao local do crime, e se deslocaram até lá. O tio da criança localizou a mãe e os familiares a contiveram, já que estava em surto. A família juntamente com outras pessoas iniciaram as buscas pela menina, que foi encontrada em um lote em construção.

Ainda de acordo com a PM, as testemunhas colocaram a autora em um carro e a levaram até uma delegacia. Os militares encaminharam a mulher até a UPA Norte, onde, segundo a guarnição, a mesma teria dito que estava com "espírito ruim e teria que sacrificar sua filha para poder se livrar deste espírito". Devido ao estado mental alterado, a autora foi internada.