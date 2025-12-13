Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Procissão da padroeira de Santa Luzia leva milhares de fiéis às ruas

Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
13/12/2025 20:03

compartilhe

SIGA
x
Procissão da padroeira de Santa Luzia leva milhares de fiéis às ruas da histórica cidade
Procissão da padroeira de Santa Luzia leva milhares de fiéis às ruas da histórica cidade crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Tradição, fé e cultura se mantiveram firmes e iluminadas, na noite de ontem, na tricentenária Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Sob o céu nublado, mas sem chuva, a imagem da padroeira da cidade e protetora da visão saiu em cortejo pelas ruas do Centro Histórico, num clima de grande alegria para milhares de moradores e visitantes que acompanharam a procissão iniciada às 18h30. O 281º Jubileu de Santa Luzia só terminará no próximo dia 21, havendo hoje o Dia dos Romeiros, com peregrinação ao templo barroco da Praça da Matriz das pessoas com deficiência visual e profissionais da oftalmologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com público estimado em 60 mil pessoas, durante o jubileu, os festejos em louvor a Santa Luzia têm missas, bênçãos, cortejos com banda de música, barraquinhas e um espaço gourmet com alimentos típicos. Desta vez, está aberta a Casa dos Romeiros, para acolher os visitantes. No mesmo espaço, ao lado do Santuário, outra novidade: o Museu Sacro Luziense, com imagens e outras peças religiosas históricas.

O mais emocionante no jubileu, com certeza, se vê no espetáculo de devoção, amor à cidade e respeito às tradições vindas do século 18. “A cada ano, a devoção popular aumenta, com peregrinos de várias cidades. A Festa de Santa Luzia, hoje patrimônio cultural imaterial do município, tem uma estrutura maior para receber os visitantes, então há um bom acolhimento”, afirma o reitor do santuário, padre Felipe Lemos de Queirós. Também como novidade, a carreta que transporta a imagem pelas ruas ficou estacionada, já enfeitada e pronta para o cortejo, diante do santuário – anteriormente, a ornamentação ocorria horas antes da procissão. “As rosas vermelhas representam o sangue derramado da Mártir Santa Luzia”, explicou o reitor.

Leia Mais

Como é costume, a procissão luminosa saiu da Praça da Matriz, no Centro Histórico, passando pelas ruas do Serro, Floriano Peixoto Bonfim e Direita, ao som das bandas Geraldo de Brito, Benício Moreira e Estrela de São João. Antes do cortejo, o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Otácio Guedes, celebrou missa na Tenda da Fé, atrás do santuário. Houve homenagem a Santa Luzia, pelos jovens da Pastoral da Crisma. O encerramento, após a procissão, teve a Missa da Luz , presidida pelo padre Felipe Lemos de Queirós e com participação do vigário paroquial, padre Matozinhos.

O reitor lembrou a história da devoção à padroeira. “Completamos 281 anos da paróquia e do jubileu. A devoção a Santa Luzia é muito anterior à criação da paróquia, pois essa pertencia à de Roça Grande, em Sabará. A partir de 1744, no antigo Arraial do Bom Retiro, nossa paróquia começou sua vida própria”.

DIA DE FESTA

A primeira missa deste 13 de dezembro foi celebrada à meia-noite, com rito em latim, e participação do Coro Angélico e da Orquestra Sacra na execução de obras do compositor luizense José Maria Lopes, e os presidentes do jubileu, Vicente da Silveira Saraiva e Márcia Saraiva de Andrade, e vice-presidentes, Fábio Rafael Marçal Moreira e Natália Marcela Souza de Paula.

Durante todo o sábado, moradores e romeiros de várias cidades da RMBH estiveram no Santuário Santa Luzia para pedir graças, agradecer bênçãos alcançadas e fortalecer sua crença. Na companhia do pai, Expedito Fernandes Ribeiro, de 60 anos, Ana Paula Ribeiro veio de Lagoa Santa para agradecer a Santa Luzia uma graça. “Meu pai teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com problema de visão. Rezamos a Santa Luzia com muita fé e agora ele começa a enxergar”, contou Ana Paula, que ajudou o pai a se locomover e ficou na fila para beijar a fita da padroeira da cidade.

ESPAÇO DE DEVOÇÃO

Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), o Santuário Santa Luzia é considerado um dos templos católicos mais seguros do estado, dispondo de moderno sistema de vigilância. Tornou-se também símbolo das campanhas de bens culturais devido ao resgate, em 2003, de três anjos barrocos que iriam a leilão no Rio de Janeiro (RJ). As peças sacras podem ser contempladas na nave: dois ladeando a tarja do arco-cruzeiro e outro, o do sepulcro, no coroamento do altar de Nosso Senhor dos Passos.

Leia Mais

Quando a paróquia foi criada, ainda não existia a Arquidiocese de Mariana (de 1745), a primeira de Minas e sexta do país. Assim, o bispo do Rio de Janeiro, dom Frei João da Cruz, cria a Paróquia Santa Luzia, que passa a pertencer a Mariana. Muito depois, em 1921, ela começa a fazer parte territorialmente da então instalada (1921) Arquidiocese de BH. A capela primitiva dedicada a Santa Luzia foi erguida por volta de 1701, formando-se no entorno um rancho para tropeiros que chegavam da Bahia a fim de abastecer a região das minas de ouro. No início, quando era capela, a edificação ficava de frente para a Rua do Serro. Ao se tornar igreja, ficou virada para a Rua Direita, como está hoje.

A história se completa com informações contidas no Inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese de BH/PUC Minas. Entre 1721 e 1729, a capela foi ampliada por iniciativa do capitão-mor João Ferreira dos Santos e de outros pioneiros, com apoio do padre Lourenço de Valadares Vieira, vigário de Sabará. Assim, o templo se tornou capela filial da Freguesia de Santo Antônio de Roça Grande, pois Santa Luzia estava vinculada à Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará.

Mas nem tudo foi tranquilo nos primórdios da paróquia criada em 19 de novembro de 1744. A população de Roça Grande, por perder a posição da sede, foi se queixar ao bispo. Relatos do cônego Raimundo Trindade, autor de “Instituições de igrejas no bispado de Mariana” mostram que a transferência foi anulada pelo desembargador do Paço da Bahia e só regularizada bem mais tarde, em 29 de fevereiro de 1780, por meio de ordem régia.

Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica-Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro-Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro-Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica-Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica-Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro-Leandro Couri/EM/D.A Press
Estimativa é de 60 mil pessoas no período de jubileu, que irá até dia 21 de dezembro Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica-Leandro Couri/EM/D.A Press
Celebração levou milhares de fiéis às ruas da cidade histórica Leandro Couri/EM/D.A Press

De 1744 a 1778, a pequena construção sofreu alterações, tendo contribuído nos serviços o sargento-mor Joaquim Pacheco Ribeiro, em agradecimento à cura da visão. Os elementos artísticos do interior do santuário saltam aos olhos. “Além da excepcional qualidade do entalhe da segunda fase do barroco (estilo dom João V), a igreja apresenta o requinte do rococó e a linguagem despretensiosa dos padrões neoclássicos”, explica a historiadora Elizabete Tófani. Ao longo dos séculos 19 e 20, houve intervenções arquitetônicas e artísticas, algumas alterando a fachada original, outras promovendo a conservação.


HISTÓRIA DE LUZ

O nome de Santa Luzia vem do latim, significa “portadora da luz”, e, para os fiéis católicos, ela é a protetora dos olhos. Nascida em Siracusa, na Itália, pertencia a uma família rica, da qual recebeu formação cristã, a ponto de ela ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Porém, com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe queria vê-la casada com um jovem de distinta família. O rapaz era pagão.

Leia Mais

Ao pedir um período para analisar o casamento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia propôs à mãe que fossem em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, e que a cura da grave doença seria a confirmação do “não” para o casamento. Reza a tradição que, milagrosamente, foi o que ocorreu com a chegada das peregrinas e, assim, Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, a exemplo Santa Águeda.

Santa Luzia vendeu tudo o que tinha, deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses nem quebrar seu voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancado seus olhos. Assim, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou Jesus até as últimas consequências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prefeito da cidade, Pascásio, quis levar à desonra a virgem cristã, mas não conseguiu. Nem as chamas do fogo, às quais foi exposta, até que por fim a espada acabou com sua vida. Ela morreu no ano 304.

SERVIÇO


Jubileu de Santa Luzia, em Santa Luzia, na Grande BH

Domingo dos Romeiros (14/12)


Missas às:

6h, 8h, 10h (presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, com Júlio César Moreira)

12h, 14h, 16h e 19h30 (presidida por dom Nivaldo dos Santos Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de BH)

11h – Procissão dos Romeiros, saindo do Santuário em direção à Igreja do Rosário, no Centro Histórico

Tópicos relacionados:

fieis padroeira procissao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay