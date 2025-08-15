Fiéis homenageiam Nossa Senhora da Boa Viagem em procissão no Centro de BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Fiéis e devotos de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de Belo Horizonte, homenagearam a santa, em procissão realizada nesta sexta-feira (15/8) . A cerimônia faz parte da programação da Festa da Padroeira de Belo Horizonte, que se estendeu por vários dias e encerrou com uma missa presidida por Dom Walmor, arcebispo metropolitano.

O cortejo da chamada Procissão Luminosa teve início com uma recitação do terço, na Praça Rio Branco. Na sequência, os fiéis seguiram em caminhada pela Avenida Afonso Pena rumo ao Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, na Rua Sergipe.

Atrás de um trio elétrico que carregava a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, em meio à festa com tema “Maria, mulher do sim, do anúncio e do serviço”, os fiéis marcaram o feriado municipal que carrega o nome da santa.

Fiéis aproveitam feriado municipal de Nossa Senhora da Boa Viagem para homenagear a santa em procissão pelo Centro de BH

A fiel Antônia, de 70 anos, frequentadora da procissão há anos, não se encantou com o festejo como nos anos anteriores, pois, conforme conta, notou que menos pessoas participaram da cerimônia deste ano.

“Estou indignada com essa procissão tão pequena, com pouca gente. Uma procissão que sempre teve muita gente. Eram pessoas, fiéis, chegando aqui, e ainda tinha gente atrás, lá na Praça da Rodoviária”, relata.

Ao chegarem na frente da Igreja da Boa Viagem, os devotos assistiram uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo. O local foi definido ano passado como o Marco Zero de Belo Horizonte, após lei promulgada pelo então prefeito Fuad Noman (1947-2025).

