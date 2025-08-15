Feriado leva público à Peregrinação das Juventudes ao Santuário da Piedade

Muita neblina no caminho, roupas coloridas de inverno para espantar o frio e uma direção certa: chegar ao topo da montanha para rezar, agradecer e aproveitar o passeio. Milhares de pessoas participam, na manhã desta sexta-feira (15/8), Dia da Assunção de Nossa Senhora, da Peregrinação das Juventudes ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A caminhada começou às 8h e prevê um encontro com o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Tradicional em 15 de agosto, a Peregrinação das Juventudes celebra, desta vez, os 150 anos do início de uma história marcada pela devoção à padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, homenageada pelos católicos de julho a setembro.

Moradora do Barreiro, Luana Ferreira Ramos Silva, de 27 anos, subiu pela primeira vez a Serra da Piedade para agradecer a Nossa Senhora do Piedade e a todos os santos. Há seis meses, ela fez uma cirurgia nos olhos e se declara curada e realizada.

“Foi um milagre, houve seis diagnósticos, os médicos diziam que eu tinha uma doença, não adiantaria. Pedi a Santa Luzia, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora da Piedade. Vim, aqui hoje, para conhecer e agradecer”, contou a jovem, que saiu do Barreiro (comunidade católica Cristo Redentor), às 5h30.

Já o estudante Davi de São José Antunes, de 18 anos, da Paróquia São Vicente de Paulo, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital, foi com um grupo de amigos. “Vim agradecer pela minha família (meu pai, minha mãe, meu irmão e eu) que está cada vez mais unida e amorosa. “Meu processo de conversão está muito associado a Nossa Senhora da Piedade”, disse Davi que, em 2023, participou de um teatro representando Jesus.

Ele se lembra bem da cena final, quando Nossa Senhora carrega o Filho nos braços. “Estava interpretando o papel com uma amiga, que está aqui hoje na Serra. Depois, ao ver as fotos, fiquei pensando como uma mãe conseguiu força para carregar o filho machucado. É preciso muita coragem. Devemos ser como Maria diante das dificuldades”, observou Davi.

História

As peregrinações ao Santuário da Piedade foram instituídas, em 1875, por iniciativa de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. Conhecido por “Evangelista da Piedade”, ele dedicou grande parte de sua vida ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo recorda o notável guardião: “Do seu coração missionário brotou a intuição profética de trabalhar para acolher crianças filhas de escravos, libertas pela Lei do Ventre Livre, para oferecê-las a oportunidade de estudar. Monsenhor Domingos foi, assim, um evangelizador à frente de seu tempo, dedicando-se à inclusão dos mais pobres pela educação.”