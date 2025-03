BH: festa de São José tem missa, procissão e barraquinha

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Fé, orações, pedidos de graças e agradecimentos por bênçãos alcançadas. A quarta-feira (19/3) será de festa para São José, patrono da Igreja Católica, protetor das famílias e dono de uma legião de devotos em Minas Gerais, especialmente na capital.

Na data consagrada ao pai adotivo de Jesus, são esperadas milhares de pessoas no Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), no Centro de Belo Horizonte, onde há missas, novena, procissão e as tradicionais barraquinhas, ao longo de todo o dia.

Neste ano, o tema da celebração é "São José: modelo peregrino da esperança". De acordo com informações da paróquia, haverá, no templo na Avenida Afonso Pena, missas às 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h. A última celebração será seguida de procissão.

Para o reitor do santuário, padre José Luís Queimado, a festa é um momento de renovação da fé e devoção ao padroeiro da Igreja: "São José nos ensina a confiar plenamente em Deus, mesmo diante dos desafios. A festa é um tempo de graça, em que os fiéis podem viver essa espiritualidade de forma coletiva, agradecer e pedir a intercessão deste santo tão querido pelos católicos".

O padre José Luís ressalta que o Santuário Arquidiocesano São José é um local de grande importância para a comunidade católica de BH. "Além de ser um dos templos religiosos mais tradicionais da cidade, ele se destaca por sua arquitetura imponente e sua rica história. A festa em honra a São José é um momento especial de encontro, oração e celebração em torno da figurado santo padroeiro."



Serviço