Festa para São José, patrono da Igreja Católica, pai adotivo de Jesus, protetor das famílias e dono de uma legião de devotos em Minas Gerais, especialmente na capital. Na próxima terça-feira (19), data consagrada ao santo, são esperadas milhares de pessoas no Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), no Centro de Belo Horizonte, onde há missas, novena, procissão e as tradicionais barraquinhas, que já podem ser visitadas neste final de semana.

Desta vez, a celebração de fé tem um motivo especial, que diz respeito à história do templo e de BH. São comemorados os 120 anos de fundação da igreja. Em 1902, dois anos após a criação da paróquia, foi lançada a pedra fundamental do templo, e, em 1904, ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.

O tema escolhido para a novena de 2024 é "São José, guardião das famílias, reconstrói o nosso lar", refletindo a importância do pai adotivo de Jesus como protetor das famílias e patrono dos trabalhadores. Segundo os padres redentoristas, cerca de 15 mil pessoas devem passar pelo santuário durante as celebrações do dia do padroeiro.

As missas e a novena ocorrem às 7h, 8h e às 18h. Nos domingos, a programação fica maior para acolher ainda mais fiéis, com missas e novena às 7h, 08h30, 10h, 11h30, 16h, 17h30 e 19h.

DIA DO SANTO

Na terça-feira (19), dia dedicado a São José, haverá missas às 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e celebração solene, às 18h, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em seguida, procissão pelas ruas do Centro da cidade. Destaque também para a celebração das 10h, do dia 19, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Nivaldo dos Santos Ferreira,

Para o reitor e pároco do santuário, padre José Luís Queimado, as festividades em honra a São José marcam um momento profundo e bonito para a fé católica. "Vivemos o tempo da quaresma, período de reflexão e conversão, nos preparando para a Páscoa. No entanto, a tradição da Igreja nos convida a celebrar a solenidade de São José, uma interrupção providencial no tempo quaresmal que nos permite honrar o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus.”

O reitor disse ainda que “este ano, além de nossa devoção, celebraremos os 120 anos de história e fé de uma das igrejas mais antigas de Belo Horizonte, que viu o crescimento da cidade e também se tornou refúgio para inúmeros fiéis ao longo dos anos”.

Além da programação religiosa, a festividade será acompanhada por uma quermesse diária, onde os fiéis poderão desfrutar de comidas típicas como tropeiro, canjica, bolos, café e o tradicional pão de queijo, criando um ambiente acolhedor e festivo para todos os presentes.

SERVIÇO

Festa de São José, em BH

Até sábado (16) Missas e novena, 7h, 8h e às 18h (Missa e novena)

Domingo (17) Missas e novena, às 7h, 08h30, 10h, 11h30 (missa e novena), 16h, 17h30 e 19h (missa e novena)

Terça-feira (19), dia da festa: missas às 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e às 18h (com procissão)

A programação completa também está disponível em nas redes sociais do santuário (@santuariosaojosebh)