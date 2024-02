Um homem, de 35 anos, foi preso suspeito de arrombar a caixa de doações da Igreja Matriz de Santo Antônio, em Santa Bárbara, na Região Central do estado. O crime aconteceu na terça-feira (20), mas o suspeito foi preso ontem (21). A caixa é um artefato histórico, com mais de 200 anos, e era utilizado para armazenar doações.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi reconhecido por uma funcionária da igreja. Ela contou que atendia um casal de turistas quando ele entrou no local e, minutos depois, foi até os fundos da paróquia, onde ficava a caixa.

A testemunha disse que ouviu diversos barulhos e, quando foi verificar o que estava acontecendo, viu o suspeito saindo do local às pressas. A quantia levada não foi informada.

O homem foi localizado e preso no centro da cidade. Com ele, os policiais encontraram uma chave de fenda com marcas semelhantes às que foram deixadas na caixa danificada. O dinheiro furtado não estava com ele.

Leia mais: Grande BH: suspeito de ‘coordenar’ furtos de caminhonetes de luxo é preso fazendo compras

Aos militares, o suspeito disse que foi até a prefeitura da cidade, que fica em frente a igreja, tomar um café e que passou no local apenas para rezar. Ele não assumiu a autoria do crime.

O homem foi preso e levado para a delegacia.