A Prefeitura de Belo Horizonte abriu nesta quinta-feira (22) o edital para reconstituir a Praça da Independência, localizada entre os edifícios Sulacap e Sulamérica, no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, ruas da Bahia e Tamoios, na Região Centro-Sul da capital mineira.



A abertura da licitação, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), tem como objetivo a reconstituição da Praça da Independência com a demolição do edifício novo Sulamérica.

O projeto de derrubada da estrutura para a construção da praça faz parte do programa de requalificação da região Central chamado ‘Centro de Todo Mundo’. A empresa ganhadora será aquela que oferecer o menor valor e as propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às 13h59, de 11 de março.



História da Praça

Antes e depois da construção do prédio que desfigurou a praça Arquivo EM e Google Earth



Marcados pela arquitetura da primeira metade do século XX, os edifícios Sulacap e Sulamérica - localizados no quarteirão formado pela Avenida Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamoios - abrigavam a Praça da Independência no vão entre os prédios, que dava visão ao Viaduto Santa Tereza.



Com a construção do anexo, em 1970, com autorização da Câmara Municipal de BH, a fachada das duas edificações e a praça ficaram completamente desfiguradas. As torres do Sulacap e do Sulamérica, cada uma com 15 andares, foram erguidas em substituição ao Edifício Sudameris, que abrigava a sede dos Correios, transferida para o prédio ao lado da PBH. O projeto é de autoria do arquiteto italiano Roberto Capello.



Demolição do outro prédio



Em relação ao outro prédio, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou a contratação direta, ou seja, com dispensa de licitação, de uma empresa para elaborar projetos para a demolição do Edifício Novo Sulamérica - anexo ao Conjunto Sulacap-Sulamérica, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e dos Tamóios, no Centro de Belo Horizonte. O projeto de derrubada da estrutura para a construção também faz parte do programa de requalificação da região Central.



Em agosto de 2023, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) publicou edital de contratação para empresa que ficaria responsável pelo projeto de demolição. De acordo com a administração municipal, o empreendimento que apresentou a “proposta mais vantajosa” foi a Potenza Soluções Prediais e Facilities Ltda.



O trabalho a ser elaborado deverá utilizar os processos, tecnologias e metodologias referentes à Modelagem da Informação da Construção – BIM. Serão investidos aproximadamente R$ 94,9 mil neste projeto. O prazo de execução do serviço é de 90 dias, a partir da assinatura da primeira ordem de serviço. A supervisão do contrato será da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).





De acordo com a PBH, a contratação direta sem licitação é possível por se tratar de projeto de baixo valor, dentro dos limites legais. Nesse caso, portanto, a lei não exige licitação.