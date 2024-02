Os horários de funcionamento dos locais de aplicação do imunizante podem ser verificados on-line no site da PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) amplia, a partir desta quinta-feira (22/2), os locais da capital que ofertam a vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin), aplicada em recém-nascidos. Anteriormente, o imunizante era ofertado em 10 equipamentos de saúde e, agora, será 19.

Os centros de saúde Mangueiras (Barreiro), Padre Tarcísio (Centro-sul), Alto Vera Cruz (Leste), São Marcos (Nordeste), Coqueiros (Noroeste), Etelvina Carneiro (Norte), Vista Alegre (Oeste), Dom Orione (Pampulha) e Jardim Europa (Venda Nova) também passam a oferecer o imunizante a partir de hoje. Os horários de funcionamento podem ser verificados on-line no site da PBH.

A medida, tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, garante o acesso da população aos imunizantes. A estratégia da instituição de concentrar as vacinas em algumas unidades é para otimizar o estoque e evitar o desperdício, já que um frasco contém 20 doses, com duração de 6 horas após a abertura.

A vacina BCG também está disponível em quatro maternidades da rede SUS-BH: a do Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB); Odete Valadares; a do Hospital Sofia Feldman e a do Hospital Risoleta Neves. Os bebês são imunizados nas próprias unidades.