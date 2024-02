A previsão para a quinta-feira (22) em Belo Horizonte é de céu nublado com chuvas, por vezes fortes, com possíveis raios e rajadas de vento ocasionais.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18,7°C e a máxima estimada é de 26°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 70% à tarde.

Com as frequentes chuvas que atinge a capital mineira, o acumulado de chuvas para fevereiro tem duas regionais que já superaram a média do mês e outras cinco já superou os 90%.

Acumulado de chuvas (mm) em fevereiro

Barreiro: 161,7 (91%)

Centro Sul: 228,4 (128,5%)

Leste: 164,2 (92,4%)

Nordeste: 163,8 (92,2%)

Noroeste: 160,6 (90,4%)

Norte: 113,8 (64%)

Oeste: 173 (97,4%)

Pampulha: 182,6 (102,8%)

Venda Nova: 138,8 (78,1%)

Média Climatológica fevereiro 177,7mm