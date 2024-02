Belo Horizonte registrou fortes chuvas na noite dessa terça-feira (21/2). Segundo a Defesa Civil da capital mineira, a precipitação na Região Centro-Sul acumulou 37mm nas últimas 12 horas. A Região Leste também registrou chuva forte, acumulando 18,8 mm no mesmo período.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12h:

Barreiro: 8,6 (4,8%)

Centro Sul: 37,0 (20,8%)

Leste: 18,8 (10,6%)

Nordeste: 9,4 (5,3%)

Noroeste: 7,0 (3,9%)

Norte: 10,8 (6,1%)

Oeste: 12,8 (7,2%)

Pampulha: 7,8 (4,4%)

Venda Nova: 6,2 (3,5%)

Média climatológica de fevereiro: 177,7mm

Em apenas 20 dias, duas regiões de Belo Horizonte já superaram a média histórica do acumulado de chuva de fevereiro, de acordo com o balanço da Defesa Civil. A região Centro-Sul lidera o ranking com um acumulado de 125,1%, enquanto a Região da Pampulha alcançou um acumulado de 101,1%. Outras cinco regionais já superaram os 80% e caminham para passar a marca até o final do mês.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de fevereiro até 20/02/2024

- Barreiro: 158,9,0 (89,4%)

- Centro Sul: 222,3 (125,1%)

- Leste: 156,0 (87,8%)

- Nordeste: 156,8 (88,2%)

- Noroeste: 154,8 (87,1%)

- Norte: 108,4 (61,0%)

- Oeste: 163,2 (91,8%)

- Pampulha: 179,6 (101,1%)

- Venda Nova: 135,6 (76,3%)

Previsão do tempo

A previsão do tempo desta quarta-feira (21/2) mostra que o dia será de céu nublado com chuvas em BH, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima registrada na cidade foi de 18°C e a máxima pode chegar a 26°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 70% na parte da tarde.

Recomendações da Defesa Civil