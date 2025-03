A imposição das cinzas como símbolo de arrependimento na Quarta de Cinzas

Nesta Quarta-feira de Cinzas (5/3), fieis de toda Belo Horizonte celebram a fé e lotam o Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da cidade. As celebrações do dia têm o ritual da imposição das cinzas, marcando o início da Quaresma.

Neste ritual, os fieis recebem as cinzas em formato de cruz na testa ou na cabeça, sob os dizeres “Lembra-te que és pó e que ao pó voltarás” do celebrante. Conforme o Padre Queimado, reitor da Paróquia São José, é a representação da conversão e preparação para outro momento do calendário católico.

“Hoje nós celebramos a Abertura da Quaresma, uma palavra que cita aqui exatamente o quadragésimo dia, período que nos preparamos para a grande festa da Páscoa”, explicou. “Não é um dia que a gente pensa na importância de si mesmo, mas que nos leva a um lugar, que é a Páscoa”, completou o reitor.

Para Zulma Maria, aposentada de 74 anos, este dia é um dos momentos mais marcantes do ano católico. “Quarta-feira é o dia mais importante pra mim, depois a Quaresma toda também é”, contou.

“Fui criada no interior, então esses quarenta dias todos são muito fortes”, contou, enquanto esperava ainda a abertura dos portões, que ocorreu às 6h30. “Se fosse algum bloco de Carnaval, aqui estaria cheio!”, comentou, em meio a algumas pessoas que aguardavam entrar no templo.

O simbolismo da imposição marca o início do período quaresmal, um período de 40 dias no calendário litúrgico em que os fieis são convidados a refletir e evoluir espiritualmente, segundo a fé católica. Segundo o Padre Queimado, a imposição das cinzas representa uma não distinção de pessoas: no fim, todos viram pó.

“As cinzas lembram que nós somos este pó, e o pó retornaremos. Impomos essas cinzas na cabeça das pessoas para dizer que não há distinção de pessoas. Em qualquer forma, em qualquer lugar, todas as pessoas são convidadas para o arrependimento e para esta conversão de vida”, explica.

Padre José Luis Queimado, reitor do Santuário, impondo cinzas em fiel Leandro Couri/EM/D.A Press

“Nós nos abrimos, como hoje o profeta Joel diz, e rasgamos de verdade o nosso coração, não só as vestes”, completou o padre.

É o que pensa Geraldo Alves, aposentado de 77 que veio de Jequitinhonha assistir à celebração. Para ele, receber as cinzas é o início de um período de esforços. “Agora que recebi as cinzas, comecei a minha Quaresma, que é o momento que a gente faz jejum, reza e respeita tudo o que Jesus ensinou”, comentou o fiel.

Já para Edna Maria da Silva, empregada doméstica de 47 anos, as cinzas são sagradas. Ela, que foi à missa antes do trabalho, explicou que as cinzas vêm de outro ritual da Igreja Católica. “Essas cinzas são os ramos do Domingo de Ramos. São abençoadas e viram cinzas. Depois a gente não pode tirar não! Só no banho ao final do dia. É sagrado”, contou a fiel.

Luto do “pecado da carne”

Para a fiel Edna, é perigoso assistir à missa sem o reconhecimento de pecados. “Receber as cinzas é como se a pessoa abrisse mão do pecado. Mas, se ela vier do Carnaval direto receber as cinzas, ela tá pecando duas vezes! Tem que se confessar antes!”, explicou, conforme sua fé.

Porém, segundo o Padre Queimado, não é tão rígido assim. ”O Carnaval, na realidade, é uma festa um pouco mais nova, digamos assim, cristianizada também, depois que tomou os rumos que hoje é totalmente distinto do que o cristianismo pensava. A carne é do mundo, saiu tudo da carne para voltar a ser deles. A igreja colocou exatamente neste momento para lembrar as pessoas que precisam retornar para Deus, precisamos voltar com o coração sincero’, contou o padre.

“A imensidão do amor d’Ele é incomparável, nós não podemos nem medir o tamanho e o amor de Deus. Por isso, ele espera que os seus filhos que participaram no Carnaval, venham ao encontro d’Ele. Não é curtir o Carnaval tenha sido pecado, mas que agora é o momento de nos concentrarmos”, finalizou.

Nesta Quarta-feira de Cinzas, as missas são celebradas no Santuário São José nos horários de 7h, 8h, 10h, 12h e 18h. No local, também serão realizados dois mutirões de confissões, às 15h e 17h. O endereço é Rua dos Tupis, número 164, no Centro de Belo Horizonte.