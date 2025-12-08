Devoção e fé: centenas de pessoas formam procissão luminosa na Lagoinha

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Centenas de pessoas formaram uma procissão luminosa, nesta segunda-feira (8/12), pelas ruas do Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no entorno do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres. O ato religioso integrou uma série de celebrações pelo dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado na capital.

A devoção à santa remonta ao antigo Arraial de Curral del-Rei, área que posteriormente viria a abrigar a capital mineira, que, na época, era ligado a Sabará, cuja igreja-mãe é a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Entenda mais abaixo.

A procissão começou com atraso, por volta das 20h, pois a missa, programada para as 18h, também não iniciou no horário e acabou se estendendo um pouco.

Após o término da celebração, jovens, adultos e crianças acompanharam a passagem da imagem da santa pelas ruas. Os fiéis, muitos deles com terços nas mãos, entoaram cânticos católicos durante o trajeto.

Procissão ocorreu pelas ruas no entorno do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres Túlio Santos/EM/D.A. Press

O 8 de dezembro, dia dedicado à Nossa Senhora da Conceição, é feriado em Belo Horizonte, e muita gente pergunta o porquê, já que a padroeira da capital, Nossa Senhora da Boa Viagem, tem sua celebração em 15 de agosto. Tudo começa nos tempos coloniais, mais exatamente em Sabará, tricentenária cidade com grande devoção a Nossa Senhora da Conceição, sua padroeira.

No final do século 19, o antigo Curral del-Rei desapareceu do mapa para dar origem a BH, que completará 128 anos nesta sexta-feira (12/12). Na época, o arraial estava ligado a Sabará, que tem como igreja-mãe a Matriz Nossa Senhora da Conceição. Segundo a Arquidiocese de BH, a festa da padroeira de Sabará tinha grande participação dos moradores de Curral del-Rei.

No município vizinho, a devoção à Nossa Senhora da Conceição está ligada à fundação da cidade. Em 1711, houve elevação da localidade primitiva a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, indicando a devoção presente desde o século 18. A Igreja Matriz, com o interior barroco, constitui um dos principais símbolos da fé local.

Em BH, primeira capital planejada no Brasil republicano, se mantém firme, com uma legião de devotos, a tradição de festejar Nossa Senhora da Conceição. “O feriado de 8 de dezembro, portanto, tem raízes na história da capital de Minas. Amor, afeto e fé transmitidos entre muitas gerações”, explicou a arquidiocese de BH.

