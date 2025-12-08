Capivara é capturada escondida embaixo de carro em bairro de BH
Resgate de animal aconteceu nesta segunda-feira (8/12) no Bairro São João Batista, em Venda Nova
Uma capivara foi capturada na manhã desta segunda-feira (8/12) na Rua Santo Antônio de Lisboa, no Bairro São João Batista, em Venda Nova, em Belo Horizonte.
O animal estava debaixo de um veículo estacionado na via, quando moradores perceberam sua presença e acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMMG).
Os militares realizaram a contenção e a captura de forma segura. Segundo a corporação, a capivara não apresentava ferimentos. Após o resgate, o animal foi levado e devolvido ao seu habitat.
