BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA

Capivara é capturada escondida embaixo de carro em bairro de BH

Resgate de animal aconteceu nesta segunda-feira (8/12) no Bairro São João Batista, em Venda Nova

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
08/12/2025 22:08 - atualizado em 08/12/2025 22:10

Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a contenção e a captura de forma segura
Militares do Corpo de Bombeiros realizaram a contenção e a captura de forma segura crédito: CBMMG

Uma capivara foi capturada na manhã desta segunda-feira (8/12) na Rua Santo Antônio de Lisboa, no Bairro São João Batista, em Venda Nova, em Belo Horizonte.

O animal estava debaixo de um veículo estacionado na via, quando moradores perceberam sua presença e acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Os militares realizaram a contenção e a captura de forma segura. Segundo a corporação, a capivara não apresentava ferimentos. Após o resgate, o animal foi levado e devolvido ao seu habitat.

bh capivara corpo-de-bombeiros

