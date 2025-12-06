Assine
SALVAMENTO ARRISCADO

Tutor tenta salvar cachorro de afogamento e acaba preso em poço em Minas

Militares do Corpo de Bombeiros de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, conseguiram resgatar o homem e o animal em segurança 

06/12/2025 18:04

Para fazer o resgate, os militares usaram um tripé e fizeram o içamento do homem e do cachorro em segurança
Para fazer o resgate, os militares usaram um tripé e fizeram o içamento do homem e do cachorro em segurança crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 56 anos ficou preso em um poço de 10 metros de profundidade no Bairro Jardinópolis, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, ao tentar salvar seu cão que caiu na estrutura. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, depois que moradores ouviram pedidos de socorro vindos do local nessa sexta-feira (5/12). 

De acordo com a corporação, o homem desceu de forma improvisada, usando cordas, para tentar salvar o cachorro que corria risco de afogamento. Ele conseguiu impedir que o animal se afogasse, mas acabou ficando preso no interior da cisterna. 

Para fazer o resgate, os militares usaram um tripé e fizeram o içamento do homem e do cachorro em segurança. Nenhum dos dois apresentava ferimentos. 

