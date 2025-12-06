Tutor tenta salvar cachorro de afogamento e acaba preso em poço em Minas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 56 anos ficou preso em um poço de 10 metros de profundidade no Bairro Jardinópolis, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, ao tentar salvar seu cão que caiu na estrutura. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, depois que moradores ouviram pedidos de socorro vindos do local nessa sexta-feira (5/12).

De acordo com a corporação, o homem desceu de forma improvisada, usando cordas, para tentar salvar o cachorro que corria risco de afogamento. Ele conseguiu impedir que o animal se afogasse, mas acabou ficando preso no interior da cisterna.

Para fazer o resgate, os militares usaram um tripé e fizeram o içamento do homem e do cachorro em segurança. Nenhum dos dois apresentava ferimentos.