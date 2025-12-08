Por que 8 de dezembro é feriado em BH?

O 8 de dezembro, dia dedicado a Nossa Senhora da Conceição, é feriado em Belo Horizonte e muita gente pergunta o por quê, já que a padroeira da capital, Nossa Senhora da Boa Viagem, tem sua celebração em 15 de agosto. Vamos lá: tudo começa nos tempos coloniais, mais exatamente em Sabará, tricentenária cidade com grande devoção a Nossa Senhora da Conceição, sua padroeira.



No final do século 19, o antigo Curral del-Rei desapareceu do mapa para dar origem a BH, que completará 128 anos no próximo dia 12. Na época, o arraial estava ligado a Sabará, que tem como igreja-mãe a Matriz Nossa Senhora da Conceição. Segundo a Arquidiocese de BH, a festa da padroeira de Sabará tinha grande participação dos moradores de Curral del-Rei.



No município vizinho, a devoção a Nossa Senhora da Conceição está ligada à fundação da cidade. Em 1711, houve elevação da localidade primitiva a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, indicando a devoção presente desde o século 18. A Igreja Matriz, com o espetacular interior barroco, constitui um dos principais símbolos da fé local.



Voltamos a BH, primeira capital planejada no Brasil republicano e onde se mantém firme, com uma legião de devotos, a tradição de festejar Nossa Senhora da Conceição. “O feriado de 8 de dezembro, portanto, tem raízes na história da capital de Minas. Amor, afeto e fé transmitidos entre muitas gerações”, informa, em nota, a arquidiocese de BH, que divulgou a programação no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres (Rua Além Paraíba, 152, no Bairro da Lagoinha), na Região Noroeste da capital.

MATERNIDADE DIVINA



A Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi oficialmente promulgada pelo Papa Pio IX em 1854. A maternidade divina de Maria é origem de sua Imaculada Conceição. Em 1858, foi confirmada a definição dogmática e a fé do povo em sua Imaculada Conceição, durante a aparição para Santa Bernadette, em Lourdes: “Eu Sou a Imaculada Conceição”.

PROGRAMAÇÃO



FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

• Hoje, em BH, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres

• 3h30 e 15h – Adoração e Terço da Misericórdia



• Missas às 4h, 6h e 8h (presidida pelo bispo auxiliar dom José Otácio Oliveira Guedes, seguida de Oração do Terço), 10h, 12h, 14h, 16h e 18h (seguida de procissão luminosa no entorno do templo

Há pouco mais de um ano, em 21 de outubro de 2024, na primeira coluna Nossa história/Nosso patrimônio, falamos sobre um imóvel na Rua do Serro, no Centro Histórico de Santa Luzia, então em processo de restauro para sediar a Casa do Romeiro-Museu Sacro Luziense. Pois na abertura do jubileu da protetora da visão, que terá o ponto alto no próximo sábado (13/12), o projeto encabeçado pelo padre Felipe Lemos de Queirós, reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, se tornou realidade. Após presidir a missa no templo do século 18, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, abençoou e inaugurou o local, ao som da Banda de Música Geraldo de Brito e presença de muitos moradores.

SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SANTA LUZIA/DIVULGAÇÃO



Construído na década de 1920, o imóvel tombado pelo Iepha-MG e município foi restaurado com recursos do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, a partir da contribuição dos fiéis. Um dos aspectos importantes dessa história é que a casa foi doada ao santuário pelos herdeiros do casal Eurides de Souza Lima e Ana Augusta de Lima, conhecida por dona Nica. As primeiras ações na construção (fechada durante 30 anos) foram intermediadas pelo ex-promotor de Justiça da comarca de Santa Luzia, Marcos Paulo de Souza Mirante. O museu apresenta imagens, quadros, prataria, altares de igrejas já demolidas e outros objetos históricos.

Com a proximidade do Natal, a Feira de Artesanato – atrativo da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, aos domingos – recebe ainda mais gente da capital, do interior e de outros estados. Pois vamos lembrar aqui de quando ela se chamava Feira Hippie, na Praça da Liberdade. Eram os tempos de “paz e amor”...e muito artesanato. Tudo começou em 1969, de forma espontânea, com artistas plásticos e artesãos vendendo seus trabalhos entre as palmeiras da raça do espaço público mais nobre da cidade. Em 1973, a Prefeitura de BH assume a organização da feira até que, em 1991, com a restauração da Praça da Liberdade, a feira migra para a Avenida Afonso Pena. E, em décadas, só cresce em movimento.

DOM PEDRO II

Neste mês de reverência à memória do imperador dom Pedro II, pelo Bicentenário do seu nascimento, há muito para se ver, ler e comentar. Em Juiz de Fora, o Museu Mariano Procópio tem programação especial. No próximo sábado (13/12) e nos dias 20 e 27, às 14h, haverá visita temática gratuita, sem necessidade de inscrição. O ponto de encontro dos interessados será na porta principal. Com o segundo maior acervo imperial do país, o museu municipal expõe, nesses dias, a farda (foto) que o imperador, aos 14 anos, usou na cerimônia da Maioridade (1840). Informações: @museumarianoprocopio



IMPERADOR EM LIVRO

Organizado por João de Orleans e Bragança, trineto do último monarca a governar o Brasil, e pela autora e pesquisadora Chiara Ciodarot, está sendo lançado o livro “Dom Pedro II por Dom Pedro II” (LVM Editora). A obra apresenta um acervo composto por cadernetas, diários, cartas, anotações e discursos, com citações inéditas – e bem atuais – do imperador. Veja esta: “Sem educação generalizada, nunca haverá boas eleições; portanto, é preciso atender, o mais possível (sic), a essa importantíssima consideração”. Disponível no site amazon.com.br

PALÁCIO DA LIBERDADE

BH faz aniversário na sexta-feira (12), e também o Palácio da Liberdade, inaugurado durante as cerimônias de instalação da nova capital. Em 2025, são lembrados os 130 anos do lançamento da pedra fundamental e o cinquentenário do tombamento estadual desse monumento artístico, histórico, arquitetônico e símbolo da tradição política mineira. Para comemorar, o Iepha-MG abre, na sexta-feira, às 15h, mostra de documentos históricos, plantas e fotografias do seu acervo. Será na sede do instituto (Prédio Verde), na Praça da Liberdade, em BH, com visita até 12 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.