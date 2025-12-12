Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é preso suspeito de tentar matar a ex em BH

O crime aconteceu no último domingo (7/12) no Bairro Concórdia, Região Leste de Belo Horizonte

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
12/12/2025 17:09

O ataque foi registrado por câmeras de segurança da padaria, que flagraram o momento em que o suspeito golpeia a vítima
Um homem de 31 anos foi preso preventivamente nessa quinta-feira (11/12), suspeito de tentar matar a ex-namorada, de 38, a facadas. O crime aconteceu no último domingo (7/12), no Bairro Concórdia, Região Leste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada nesta sexta (12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente a uma padaria na Rua Tamboril, por volta das 2h, encostada em um poste e conversando com um amigo quando o homem se aproximou por trás com uma faca. O suspeito atingiu a vítima com um golpe, perfurando o fígado e o pulmão. Após o ataque, o suspeito fugiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança da padaria, que flagraram o momento em que o suspeito golpeia a vítima e mostram que ele chegou a olhar na direção da ex para conferir se ela havia caído.

De imediato, a Guarda Civil Municipal e o Samu compareceram ao local e socorreram a mulher, que estava com os batimentos cardíacos fracos. Ela foi encaminhada ao hospital e submetida a uma cirurgia, e segue em estado grave.

Uma equipe policial compareceu na unidade hospitalar, onde a mulher foi ouvida. Segundo relatado por ela, os dois se envolveram por dois dias e depois a mulher teria terminado o breve relacionamento e se envolvido com outros homens. 

Conforme a delegada Karla Moreira, insatisfeito por ter sido "ser trocado", o homem, que não possui passagens anteriores, atacou a vítima. “Ela disse que não tinha um motivo aparente para o crime. Ela nos informou que havia se relacionado com o suspeito por dois dias e ele sempre a tratou bem e se mostrava carinhoso. Ela não entendeu o porquê dele ter praticado o crime contra ela”, afirmou.

Posteriormente, os policiais ouviram testemunhas do bairro que confirmaram a versão da vítima. “Eles eram conhecidos na região, moradores antigos do bairro. O homem não gostou de ser trocado. Segundo as testemunhas, ele era conhecido por sofrer bullying em razão de sua compreensão física. Ele se sentiu rejeitado”, informou a delegada. 

Prisão

De acordo com a delegada Ariane Pimenta, a PC iniciou as buscas pelo suspeito que, segundo a equipe policial, ainda estava no Bairro Concórdia. “Fomos em casas abandonadas, conversamos com várias testemunhas e localizamos dois endereços para solicitar mandado de busca. No entanto, o bairro é de difícil acesso devido à áreas de tráfico de drogas, o que dificultou a localização”, disse ela.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil recebeu a informação de que o suspeito saltou do segundo andar de um prédio e sofreu um ferimento na cabeça, sendo encaminhado para um hospital em Contagem, na Região Metropolitana. Ele foi socorrido, e localizado pelos policiais. 

O suspeito ficou internado até a expedição do mandado de prisão. Ele foi encaminhado, nessa quinta, ao Ceresp Gameleira, e prestará depoimento na próxima semana.

