Homem esfaqueia amante depois de ela dizer que revelaria gravidez à esposa

Um homem de 21 anos esfaqueou a amante, de 20, depois de ela afirmar que contaria à esposa dele sobre a gravidez. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (10/12), em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram a vítima caída quando chegaram ao local do crime. Ela estava consciente e com diversas lesões provocadas por golpes de faca. O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos.

Grávida de 11 semanas, a jovem foi encaminhada para um hospital em Betim (MG). Já na unidade de saúde, relatou que, ao comunicar ao suspeito sobre a gestação, ele iniciou as agressões. A tia dela também informou que o homem, por ser casado, pediu que a vítima mantivesse a gravidez extraconjugal em segredo, pedido que foi negado.

Depois de ser ferida, a vítima buscou ajuda com vizinhos, que acionaram o socorro. Os militares foram até a residência do suspeito, mas ele não estava no local. A irmã dele afirmou que ele havia fugido de motocicleta em direção à casa dos avós.

Durante as buscas, o homem foi localizado; ao perceber a chegada da PM, tentou fugir novamente, mas foi alcançado e preso por tentativa de feminicídio e encaminhado a 2° Delegacia de Plantão de Mateus Leme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A motocicleta usada na fuga foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local do crime, e o caso seguirá sob investigação.