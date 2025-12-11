Assine
overlay
Início Gerais
CONSEQUÊNCIAS DOS ATOS

Homem esfaqueia amante depois de ela dizer que revelaria gravidez à esposa

Vítima, grávida de 11 semanas, foi socorrida pelo Samu e suspeito acabou preso depois de fugir de moto

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/12/2025 09:47

compartilhe

SIGA
x
Mulher grávida
Grávida de 11 semanas, a jovem foi encaminhada para um hospital depois das agressões crédito: Imagem de fernandasuzukimakeup por Pixabay

Um homem de 21 anos esfaqueou a amante, de 20, depois de ela afirmar que contaria à esposa dele sobre a gravidez. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (10/12), em Mateus Leme (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram a vítima caída quando chegaram ao local do crime. Ela estava consciente e com diversas lesões provocadas por golpes de faca. O Samu foi acionado e prestou os primeiros atendimentos.

Grávida de 11 semanas, a jovem foi encaminhada para um hospital em Betim (MG). Já na unidade de saúde, relatou que, ao comunicar ao suspeito sobre a gestação, ele iniciou as agressões. A tia dela também informou que o homem, por ser casado, pediu que a vítima mantivesse a gravidez extraconjugal em segredo, pedido que foi negado.

Leia Mais

Depois de ser ferida, a vítima buscou ajuda com vizinhos, que acionaram o socorro. Os militares foram até a residência do suspeito, mas ele não estava no local. A irmã dele afirmou que ele havia fugido de motocicleta em direção à casa dos avós.

Durante as buscas, o homem foi localizado; ao perceber a chegada da PM, tentou fugir novamente, mas foi alcançado e preso por tentativa de feminicídio e encaminhado a 2° Delegacia de Plantão de Mateus Leme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A motocicleta usada na fuga foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local do crime, e o caso seguirá sob investigação.

Tópicos relacionados:

agressao grande-bh gravidez minas-gerais mulher pm violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay