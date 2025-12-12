Briga entre vizinhos por câmeras de segurança termina em morte

Uma briga entre vizinhos terminou com a morte de um homem de 27 anos nessa quinta-feira (11/12), no bairro Três Corações, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é um homem de 34 anos.

Ao chegarem ao local, os militares receberam informações de testemunhas de que a vítima havia acabado de ser esfaqueada. O autor também estava ferido, caído no chão, com um extenso ferimento na cabeça, e foi socorrido pela própria PM até a UPA São Benedito. Depois de atendimento médico, sutura do ferimento e medicação, ele foi liberado.

Durante o atendimento, o suspeito apresentava comportamento transtornado, agressivo e proferia palavrões constantemente. Questionado pelos policiais, ele se recusou a prestar esclarecimentos. O irmão do autor relatou que ele vinha apresentando surtos psicóticos, com mania de perseguição e episódios frequentes de agressividade.

Segundo o familiar, o Samu e a PM já haviam sido acionados diversas vezes, mas o homem sempre era liberado depois de atendimento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), retornando para casa. Em ocasiões anteriores, ele teria ameaçado o próprio pai.

Uma segunda testemunha, responsável por acionar o Samu, contou que o suspeito entrou em luta corporal com o vizinho e o esfaqueou. Depois do ataque, outras pessoas teriam agredido o autor com pauladas e barras de ferro, mas a pessoa não soube identificar quem seriam os envolvidos.

Outro morador relatou que a vítima ainda conseguiu pedir socorro, dizendo que havia sido esfaqueada. Ele colocou o homem no carro dele e tentou levá-lo para atendimento médico, mas o veículo ficou sem combustível durante o trajeto. O Samu foi acionado, porém, quando a ambulância chegou, a vítima já estava morta dentro do automóvel, com um ferimento grave na região do pescoço.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e, posteriormente, no ponto onde a vítima morreu, realizando o restante dos exames. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Segundo moradores, a motivação do crime teria sido uma discussão depois do suspeito danificar câmeras de segurança da vítima e de outros vizinhos. Ao tentar intervir, a vítima e outros moradores acabaram se envolvendo na confusão, que terminou de forma trágica.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso segue sob investigação.