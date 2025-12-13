Assine
DESENTENDIMENTO

Motorista é preso por ameaçar pedestre com arma de fogo em MG

Segundo a vítima, o suspeito dirigia em alta velocidade e apontou um revólver ao ser advertido

13/12/2025 22:52 - atualizado em 13/12/2025 22:52

Suspeito sacou arma e fez ameaças após ser advertido por dirigir em alta velocidade
Suspeito sacou arma e fez ameaças após ser advertido por dirigir em alta velocidade crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ameaçar um pedestre com um revólver no trânsito. O caso aconteceu neste sábado (13/12), no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A vítima relatou à PM que o suspeito dirigia um Fiat Argo branco em alta velocidade pela rua. O pedestre então o advertiu, momento em que o motorista sacou a arma de fogo e apontou em sua direção e de seu filho, que estava no colo. O motorista, segundo o depoimento, ameaçou os dois de morte.

Após as ameaças, o suspeito fugiu do local no mesmo veículo. Os militares foram acionados e iniciaram diligências para identificar o condutor e localizaram o possível endereço.

No local, o Fiat Argo foi encontrado estacionado em frente a casa, e dentro do imóvel estava o suspeito, que foi abordado. 

Durante a abordagem, a residência foi revistada, e os militares apreenderam um revólver calibre .32, carregado com seis cartuchos intactos. Também foram encontrados outros cinco cartuchos, sendo quatro com marcas de disparo e um já utilizado.

