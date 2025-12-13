Motorista é preso por ameaçar pedestre com arma de fogo em MG

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ameaçar um pedestre com um revólver no trânsito. O caso aconteceu neste sábado (13/12), no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A vítima relatou à PM que o suspeito dirigia um Fiat Argo branco em alta velocidade pela rua. O pedestre então o advertiu, momento em que o motorista sacou a arma de fogo e apontou em sua direção e de seu filho, que estava no colo. O motorista, segundo o depoimento, ameaçou os dois de morte.

Após as ameaças, o suspeito fugiu do local no mesmo veículo. Os militares foram acionados e iniciaram diligências para identificar o condutor e localizaram o possível endereço.

No local, o Fiat Argo foi encontrado estacionado em frente a casa, e dentro do imóvel estava o suspeito, que foi abordado.

Durante a abordagem, a residência foi revistada, e os militares apreenderam um revólver calibre .32, carregado com seis cartuchos intactos. Também foram encontrados outros cinco cartuchos, sendo quatro com marcas de disparo e um já utilizado.