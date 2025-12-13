Homem sofre tortura e tem corpo queimado em fazenda de cidade mineira

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 38 anos sofreu agressões e queimaduras graves após ser espancado em uma fazenda em Araxá, na rodovia MG-428, na altura do km 32, no Alto Paranaíba. O caso foi registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) neste sábado (13/12).

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada no pronto atendimento municipal, por um motorista de aplicativo, que relatou que por volta das 17h da sexta-feira (12), foi chamado pela vítima para uma corrida até a fazenda, onde a mãe e o companheiro vivem.

A corrida foi realizada, e por volta das 23h, o motorista retornou para o local, uma vez que a vítima solicitou outra corrida para voltar à cidade. Ao chegar no local, no entanto, se deparou com os dois familiares carregando o homem em direção ao seu veículo.

O motorista chegou a gravar o ocorrido e percebeu que o homem apresentava vários ferimentos pelo corpo e os membros inferiores queimados. O suspeito então, disse ao motorista que solicitou a corrida e pediu para que jogasse o corpo em "qualquer lugar".

Diante da situação, o motorista acionou a polícia e foi diretamente ao pronto atendimento. Na UPA foi constatado que o corpo tinha cheiro de gasolina, além de hematomas, queimaduras nos ombros e cortes no rosto.

A equipe policial foi até a fazenda, onde os suspeitos foram localizados e presos. O padrasto relatou à PM que, os três trabalhavam juntos na fazenda, e se desentenderem razão da vítima não ter gostado do filho de sua companheira, e por isso brigaram. Por outro lado, a mulher apresentou versão contrária, e disse que a motivação foi "questões trabalhistas".

Após retornar a consciência, a vítima contou aos policiais que os três estavam bebendo na fazendo, quando decidiram buscar cachaça. No caminho eles se desentenderam e a vítima foi agredida com um porrete. Quando estava quase desmaiando de tanto apanhar, a vítima disse que os autores retiraram gasolina do tanque da motocicleta e atearam fogo nele. A dupla fugiu em seguida e deixou o corpo queimando próximo a um milharal.

O homem relatou ainda que, conseguiu rolar pelas folhagens úmidas e apagar o fogo, retornando a sede da fazenda, momento em que os autores acionaram transporte de aplicativo. A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada para um hospital em Uberaba, devido à gravidade dos ferimentos. A mãe, o companheiro e o motorista foram conduzidos e apresentados à Polícia Judiciária.