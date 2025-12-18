Assine
CENA INUSITADA

Caminhão de entulho fica de pé em cidade mineira.

Nas imagens, é possível observar que o peso da carga fez com que o veículo ficasse na posição vertical. Veja vídeo

RS
Rafael Silva*



18/12/2025 16:02

Ao centro da imagem, um caminhão vermelho de pé, a caçamba azul cheia de entulho ao lado do veículo. Um homem com uma camisa verde e caça bege, no lado esquerdo da imagem.
Caminhão ficou completamente na vertical em ladeira de Lagoa Santa, na Grande BH crédito: Carlos Altman/EM/D.A.Press

Uma imagem curiosa foi registrada na manhã desta quinta-feira (18/12). Um caminhão de entulho ficou de pé, em decorrência do peso da caçamba, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

O motorista, não identificado, contou que estava com dificuldades para fazer o veículo subir a ladeira, em decorrência do peso dos materiais que estavam dentro da caçamba. 

A princípio, tanto ele quanto o ajudante acharam que o caminhão iria descer com toda velocidade e parar na orla da Lagoa Central, só que o veículo empinou e ficou na inusitada posição vertical. 

A dupla teve que descer de uma altura de quatro metros de altura para conseguir sair do caminhão. Ninguém se feriu no incidente.

 * Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

