Caminhão de entulho fica de pé em cidade mineira.

Uma imagem curiosa foi registrada na manhã desta quinta-feira (18/12). Um caminhão de entulho ficou de pé, em decorrência do peso da caçamba, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

O motorista, não identificado, contou que estava com dificuldades para fazer o veículo subir a ladeira, em decorrência do peso dos materiais que estavam dentro da caçamba.

A princípio, tanto ele quanto o ajudante acharam que o caminhão iria descer com toda velocidade e parar na orla da Lagoa Central, só que o veículo empinou e ficou na inusitada posição vertical.

A dupla teve que descer de uma altura de quatro metros de altura para conseguir sair do caminhão. Ninguém se feriu no incidente.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro