Duas professoras morrem em batida frontal na BR-120, em MG

Duas professoras, de 30 e 34 anos de idade, morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde dessa quinta-feira (18/12), na BR-120, no trevo de São Geraldo, zona rural de Visconde do Rio Branco (MG), na Zona da Mata.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma colisão frontal envolvendo três veículos. De acordo com as informações apuradas no local, um dos automóveis perdeu o controle da direção e colidiu de frente com outro carro. Um terceiro veículo, que seguia logo atrás, acabou batendo na traseira de um dos envolvidos.

Com o impacto, duas pessoas morreram no local e uma terceira vítima ficou gravemente ferida. O sobrevivente, um homem de 29 anos, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Santa Isabel.

Os bombeiros isolaram a área, preservaram a cena até a chegada da Perícia da Polícia Civil e, depois da liberação pericial, desencarceraram os corpos das professoras, que foram entregues a uma funerária. Os veículos e pertences ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar.

Atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e a funerária de Visconde do Rio Branco.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco lamentou as mortes de Noelza de Cássia Jorge e Shirley Martins de Souza, servidoras da rede municipal de educação e decretou luto oficial. Confira nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Noelza de Cássia Jorge e Shirley Martins de Souza, servidoras queridas e dedicadas da Educação do nosso município.

Ambas deixam um legado de amor, compromisso e cuidado com os alunos e com toda a comunidade escolar. Suas ausências serão profundamente sentidas, mas suas histórias, seus sorrisos e suas contribuições permanecerão vivos na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com elas.

Em sinal de respeito e homenagem, a Prefeitura Municipal decreta Luto Oficial no município.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força, fé e conforto para enfrentar essa perda irreparável.



Que Deus as receba em sua infinita misericórdia".

