ESTRADAS

Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-381

Carro ficou totalmente destruído e corpo do motorista ficou preso às ferragens

Izabella Caixeta
Repórter
21/12/2025 19:28

Carro fica totalmente destruído em acidente na BR-381. Motorista morreu no local
Um homem morreu na manhã deste domingo (21/12) em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-381, Km 310, no município de Nova Era, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo de passeio ficou totalmente destruído devido à colisão frontal. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem foi encontrado sem sinais vitais e, após trabalho da perícia, foi necessário desencarcerar o corpo que estava preso às ferragens. Como não foram encontrados os documentos da vítima, não foi possível realizar a identificação civil.

O atendimento foi realizado em parceria com a equipe da Concessionária Nova 381. A via ficou totalmente interditada sob controle e sinalização dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. 

