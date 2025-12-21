Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-381

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem morreu na manhã deste domingo (21/12) em um acidente entre um carro e um caminhão na BR-381, Km 310, no município de Nova Era, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo de passeio ficou totalmente destruído devido à colisão frontal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem foi encontrado sem sinais vitais e, após trabalho da perícia, foi necessário desencarcerar o corpo que estava preso às ferragens. Como não foram encontrados os documentos da vítima, não foi possível realizar a identificação civil.

O atendimento foi realizado em parceria com a equipe da Concessionária Nova 381. A via ficou totalmente interditada sob controle e sinalização dos agentes da Polícia Rodoviária Federal.