Grande BH: faíscas de ventilador causam incêndio e destroem quarto
O fogo deixou o quarto coberto de fuligem e destruiu os objetos da moradora do imóvel, no Bairro Viena, em Ribeirão das Neves
Um incêndio assustou uma moradora do Bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/12). As chamas deixaram as paredes de um quarto totalmente cobertas por fuligem e vários objetos destruídos.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma mulher colocou um ventilador sobre sua cama e, quando foi tirá-lo da tomada, percebeu algumas faíscas saindo da fiação do eletrodoméstico. Elas atingiram o colchão e deram início a um incêndio.
Assustada, a mulher saiu do quarto e pediu ajuda. Vizinhos iniciaram o combate ao fogo. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram as chamas controladas e assumiram o atendimento, realizando o rescaldo. Ninguém se feriu.
