Grande BH: faíscas de ventilador causam incêndio e destroem quarto

Um incêndio assustou uma moradora do Bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/12). As chamas deixaram as paredes de um quarto totalmente cobertas por fuligem e vários objetos destruídos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma mulher colocou um ventilador sobre sua cama e, quando foi tirá-lo da tomada, percebeu algumas faíscas saindo da fiação do eletrodoméstico. Elas atingiram o colchão e deram início a um incêndio.

Assustada, a mulher saiu do quarto e pediu ajuda. Vizinhos iniciaram o combate ao fogo. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram as chamas controladas e assumiram o atendimento, realizando o rescaldo. Ninguém se feriu.

