SUSTO

Grande BH: faíscas de ventilador causam incêndio e destroem quarto

O fogo deixou o quarto coberto de fuligem e destruiu os objetos da moradora do imóvel, no Bairro Viena, em Ribeirão das Neves

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
21/12/2025 16:13 - atualizado em 21/12/2025 16:15

Faísca de ventilador causa incêndio em Ribeirão das Neves
Faíscas de ventilador causam incêndio em Ribeirão das Neves crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio assustou uma moradora do Bairro Viena, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/12). As chamas deixaram as paredes de um quarto totalmente cobertas por fuligem e vários objetos destruídos. 



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma mulher colocou um ventilador sobre sua cama e, quando foi tirá-lo da tomada, percebeu algumas faíscas saindo da fiação do eletrodoméstico. Elas atingiram o colchão e deram início a um incêndio.

Assustada, a mulher saiu do quarto e pediu ajuda. Vizinhos iniciaram o combate ao fogo. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram as chamas controladas e assumiram o atendimento, realizando o rescaldo. Ninguém se feriu.

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros grande-bh incendio ribeirao-das-neves

