Fogo destrói tanque de óleo na Cemig na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um curto-circuito provocou um incêndio dentro da estação da Cemig, na Rua Existente, 1.153, Bairro Liberdade 2, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/12). Um tanque de óleo de 13 mil litros ficou destruído.

O fogo, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, começou às 6h. Duas viaturas, com sete bombeiros foram enviadas ao local.

O combate às chamas foi feito com o uso de espuma (LGE), que age por abafamento e resfriamento, reduzindo significativamente o tempo de combate e os riscos para as equipes.

O fogo foi controlado e os bombeiros permanecem no local, por precaução, pois se houver uma reignição estão prontos para agir.