Fogo destrói tanque de óleo na Cemig na Grande BH
Fogo começou num tanque de óleo com capacidade para 13 mil litros em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSIGA
Um curto-circuito provocou um incêndio dentro da estação da Cemig, na Rua Existente, 1.153, Bairro Liberdade 2, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (21/12). Um tanque de óleo de 13 mil litros ficou destruído.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O fogo, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, começou às 6h. Duas viaturas, com sete bombeiros foram enviadas ao local.
O combate às chamas foi feito com o uso de espuma (LGE), que age por abafamento e resfriamento, reduzindo significativamente o tempo de combate e os riscos para as equipes.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O fogo foi controlado e os bombeiros permanecem no local, por precaução, pois se houver uma reignição estão prontos para agir.