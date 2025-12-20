Incêndio consome prédio comercial na Região Centro-Sul de BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial de cinco andares localizado na Avenida Raja Gabaglia, na altura do número 3.079, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (20/12). Um dos bombeiros que atendeu a ocorrência precisou ser socorrido pelo Samu, assim como outra vítima do incêndio.

O chamado para o incêndio foi feito pouco antes das 18h15. Até às 20h, as chamas seguiam no local.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram socorridos uma mulher, de 38 anos, encaminhada para uma unidade hospitalar, e um homem, de 28 anos, atendido no local. Os dois seriam, respectivamente, uma funcionária do prédio, que abriga uma empresa de segurança eletrônica, e um dos bombeiros que participou do combate às chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), novas viaturas foram empenhadas para a ocorrência, assim como quatro unidades do Samu.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que as chamas consumiram ao menos dois andares do prédio, assim como janelas da parte de trás, viradas para a Rua Deputado Milton Sales. Uma grande coluna de fumaça preta saindo do prédio pode ser vista a quilômetros de distância.

Uma concessionária vizinha ao prédio em chamas retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio.

Reportagem em atualização.



