BH pode ter pancadas de chuva neste sábado (20/12)

A Defesa Civil municipal informa que precipitação pode ser de intensidade moderada a forte em Belo Horizonte

20/12/2025 17:12 - atualizado em 20/12/2025 17:12

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva no final da tarde deste sábado (20/12), de acordo com a Defesa Civil municipal
Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva no fim da tarde deste sábado (20/12), de acordo com a Defesa Civil municipal crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva no fim da tarde deste sábado (20/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. Em comunicado publicado às 16h30, o órgão informou que há possibilidade de precipitação nas próximas duas horas. 

A chuva pode ser de intensidade moderada a forte, de acordo com a Defesa Civil. Nesta tarde, a temperatura na capital mineira chegou a 27,4ºC com 45% de umidade relativa do ar. 

BH também está em alerta para chuvas de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h até as 8h de domingo (21/12). Há risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos associados às chuvas intensas. 

 Em caso de chuva forte, a Defesa Civil recomenda à população redobrar a atenção.

Recomendações em caso de chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Chuva em Minas 

Um alerta meteorológico aponta a possibilidade de chuvas intensas em 27 cidades de Minas Gerais. O aviso foi emitido na manhã deste sábado (20/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 9h deste domingo (21/12).

Segundo o órgão, são esperados volumes de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Quais são as cidades em alerta?

  1. Araguari
  2. Araporã
  3. Arinos
  4. Buritis
  5. Cabeceira Grande
  6. Cachoeira Dourada
  7. Campina Verde
  8. Canápolis
  9. Capinópolis
  10. Carneirinho
  11. Centralina
  12. Formoso
  13. Gurinhatã
  14. Ipiaçu
  15. Ituiutaba
  16. Iturama
  17. Limeira do Oeste
  18. Monte Alegre de Minas
  19. Paracatu
  20. Prata
  21. Santa Vitória
  22. São Francisco de Sales
  23. Tupaciguara
  24. Uberlândia
  25. Unaí
  26. União de Minas
  27. Uruana de Minas

