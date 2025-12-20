BH pode ter pancadas de chuva neste sábado (20/12)

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva no fim da tarde deste sábado (20/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. Em comunicado publicado às 16h30, o órgão informou que há possibilidade de precipitação nas próximas duas horas.

A chuva pode ser de intensidade moderada a forte, de acordo com a Defesa Civil. Nesta tarde, a temperatura na capital mineira chegou a 27,4ºC com 45% de umidade relativa do ar.

BH também está em alerta para chuvas de até 20 mm, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h até as 8h de domingo (21/12). Há risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos associados às chuvas intensas.

Em caso de chuva forte, a Defesa Civil recomenda à população redobrar a atenção.

Recomendações em caso de chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Chuva em Minas

Um alerta meteorológico aponta a possibilidade de chuvas intensas em 27 cidades de Minas Gerais. O aviso foi emitido na manhã deste sábado (20/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 9h deste domingo (21/12).

Segundo o órgão, são esperados volumes de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.