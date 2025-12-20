MG: homem atira após funcionária achar que roubo era brincadeira
O homem atirou em uma prateleira da loja eletrônicos que ele estava roubando. O suspeito levou nove celulares
compartilheSIGA
Um homem deu um tiro em uma prateleira próxima a uma funcionária em uma loja de eletrônicos após ela achar que o assalto se tratava de uma brincadeira. O caso ocorreu na última sexta-feira (19/12), em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A ação foi registrada pelo circuito de segurança no local. Após o roubo ser anunciado, a mulher parece não reagir, enquanto outro funcionário que está no caixa mexe no celular.
O homem então atira perto da funcionária, que passa a colocar os aparelhos celulares em uma sacola entregue pelo assaltante.
Acionada, a Polícia Militar ouviu da funcionária que ela inicialmente achou que o assalto se tratava de uma brincadeira e que o disparo atingiu alguns panetones que estavam na prateleira.
De acordo com o boletim de ocorrência, foram roubados nove celulares, que totalizam um valor de R$ 32 mil.
Os policiais disseram no registro que a moto utilizada para a fuga não tinha placa e que receberam informações de que o suspeito morava perto da loja.
No local, um irmão do suspeito disse que ele não estava em casa e liberou a entrada dos militares.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Depois de diligências, a Polícia Civil encontrou, às margens da BR-365, a bolsa com os aparelhos que haviam sido roubados. Os celulares foram devolvidos para o dono da loja. Procurada, a corporação relatou que apura o caso e tenta localizar o suspeito.