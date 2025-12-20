MG: homem vai até barbearia a cavalo, dá chicotadas em genro e foge
O suspeito de cometer as agressões também teria apontado uma arma contra a vítima, nessa sexta-feira (19/12)
Um homem de 29 anos foi agredido a chicotadas pelo próprio sogro em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa sexta-feira (19/12).
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito chegou à barbearia onde a vítima trabalha a cavalo e gritando. Em seguida, desferiu duas ou três chicotadas contra o jovem, conforme relatou o genro à corporação.
Ao ser surpreendido pelas agressões, o homem saiu correndo do estabelecimento, no Bairro Praia. À polícia, o genro relatou que, enquanto corria, olhou para trás e viu o sogro indo atrás dele montado no cavalo e armado com um revólver.
De acordo com a vítima, o agressor mirava a arma na direção dele, mas não teria disparado ao perceber que havia pessoas ao redor. O suspeito das agressões teria então abaixado o revólver na tentativa de escondê-lo, segundo registro do boletim de ocorrência.
O genro relatou que se escondeu atrás de carros, conseguiu fugir e foi até a 250ª Cia da PMMG para registrar o ocorrido. A corporação informou que procurou pelo suspeito das agressões, mas ele ainda não foi localizado.
A possível motivação das agressões não foram informadas no boletim de ocorrência, assim como detalhes sobre a identidade do suspeito.