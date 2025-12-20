Assine
overlay
Início Gerais
ITABIRITO

MG: homem vai até barbearia a cavalo, dá chicotadas em genro e foge

O suspeito de cometer as agressões também teria apontado uma arma contra a vítima, nessa sexta-feira (19/12)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
20/12/2025 16:24 - atualizado em 20/12/2025 16:25

compartilhe

SIGA
x
Imagem meramente ilustrativa. O sogro teria perseguido o genro a cavalo
Imagem meramente ilustrativa. O sogro teria perseguido o genro a cavalo crédito: Freepik/Reprodução

Um homem de 29 anos foi agredido a chicotadas pelo próprio sogro em Itabirito, Região Central de Minas Gerais, na tarde dessa sexta-feira (19/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito chegou à barbearia onde a vítima trabalha a cavalo e gritando. Em seguida, desferiu duas ou três chicotadas contra o jovem, conforme relatou o genro à corporação. 

Leia Mais

Ao ser surpreendido pelas agressões, o homem saiu correndo do estabelecimento, no Bairro Praia. À polícia, o genro relatou que, enquanto corria, olhou para trás e viu o sogro indo atrás dele montado no cavalo e armado com um revólver. 

De acordo com a vítima, o agressor mirava a arma na direção dele, mas não teria disparado ao perceber que havia pessoas ao redor. O suspeito das agressões teria então abaixado o revólver na tentativa de escondê-lo, segundo registro do boletim de ocorrência. 

O genro relatou que se escondeu atrás de carros, conseguiu fugir e foi até a 250ª Cia da PMMG para registrar o ocorrido. A corporação informou que procurou pelo suspeito das agressões, mas ele ainda não foi localizado.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A possível motivação das agressões não foram informadas no boletim de ocorrência, assim como detalhes sobre a identidade do suspeito.

Tópicos relacionados:

itabirito minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay