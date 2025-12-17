Assine
INCÊNDIO

Vídeo: ônibus pega fogo na Região Centro-Sul de BH

Incêndio aconteceu no último ponto da linha. Não havia passageiros, e as causas do fogo estão sendo apuradas

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
17/12/2025 15:16 - atualizado em 17/12/2025 15:17

Ônibus da Linha 9105, Nova Vista / Sion, pega fogo na Rua Costa Rica
Ônibus da Linha 9105, Nova Vista / Sion, pega fogo na Rua Costa Rica crédito: Gladyston Rodrigues/EM.D.A Press

Um ônibus pegou fogo na tarde desta quarta-feira (17/12), no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.

Conforme informações preliminares, o incêndio ocorreu na Rua Costa Rica, na altura do número 270, no último ponto da linha. Na chegada dos militares ao local, o veículo já não apresentava chamas.

O ônibus era da linha 9105, que percorre o trecho das ruas da Bahia e Grão Mogol e passa pela Savassi e pela Praça da Liberdade.

Em vídeos feitos pela reportagem, é possível ver os estragos deixados pelo fogo, especialmente na área do motorista. Em outros registros feitos por moradores da região, há uma fumaça escura.

O Corpo de Bombeiros realizou o resfriamento do ônibus. Não havia passageiros no coletivo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do incêndio.

