Vídeo: ônibus pega fogo na Região Centro-Sul de BH
Incêndio aconteceu no último ponto da linha. Não havia passageiros, e as causas do fogo estão sendo apuradas
Um ônibus pegou fogo na tarde desta quarta-feira (17/12), no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para a ocorrência.
Conforme informações preliminares, o incêndio ocorreu na Rua Costa Rica, na altura do número 270, no último ponto da linha. Na chegada dos militares ao local, o veículo já não apresentava chamas.
O ônibus era da linha 9105, que percorre o trecho das ruas da Bahia e Grão Mogol e passa pela Savassi e pela Praça da Liberdade.
Em vídeos feitos pela reportagem, é possível ver os estragos deixados pelo fogo, especialmente na área do motorista. Em outros registros feitos por moradores da região, há uma fumaça escura.
O Corpo de Bombeiros realizou o resfriamento do ônibus. Não havia passageiros no coletivo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do incêndio.