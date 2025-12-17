Morre Glória Gomide, ex-professora da PUC-MG, aos 71 anos

A professora e ex-diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) Glória Gomide morreu na madrugada desta quarta-feira (17/12), aos 71 anos. Ela estava com um câncer metastático no pulmão, na pleura e na coluna, diagnosticado havia três meses, segundo seu filho Pablo Gomide.

“Ela passou por quimioterapia e reagiu bem na medida do possível, mas na última sessão teve uma infecção e foi internada. Teve alta na segunda-feira e acabou falecendo nesta madrugada”, disse seu filho Pablo ao Estado de Minas.

“Ela foi sem sofrimento”, continuou o filho, “conseguiu se despedir de todo mundo, fazer as pazes com quem achava que tinha que fazer as pazes e foi tranquila”.





Trajetória

Glória Gomide era publicitária e doutora em literatura brasileira pela PUC-MG, universidade onde lecionou por quase 40 anos e também ocupou cargos de gestão como o de diretora da Faculdade de Comunicação e Artes (FCA).

Uma das grandes referências acadêmicas da área da Comunicação em Minas Gerais, era pesquisadora na área de narrativas seriadas.

“Minha mãe dedicou a vida inteira à PUC. Foram 39 anos dando aula. Quando se aposentou, sentia muita falta. Acho que ela gostava mais dos alunos do que de mim. E sempre falava que, quando morresse, queria todos os seus alunos lá”, relatou Pablo.





Despedida

O velório da professora será realizado nesta quinta-feira (18/12) no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, com início às 9h. O enterro acontece no mesmo cemitério, às 11h.

Glória será enterrada no jazigo de sua família. “Ela queria ser enterrada junto à sua mãe”, contou Pablo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata