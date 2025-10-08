Flitabira celebra quatro gigantes da literatura brasileira

O 5º Festival Literário Internacional de Itabira (Flitabira), entre 29 de outubro e 2 de novembro, terá como homenageados quatro grandes nomes da literatura brasileira: Conceição Evaristo, Ignácio de Loyola Brandão, Milton Hatoum e Ana Maria Machado. O Teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade será palco do festival, organizado pelo escritor e gestor cultural Afonso Borges.

Com o tema “Literatura, encruzilhada e a rosa do povo”, a nova edição do Flitabira vai dialogar com os dilemas do presente — das crises ambientais às ameaças à democracia — e celebrar os 80 anos do livro “A rosa do povo”, de Carlos Drummond de Andrade. Publicada em 1945, a obra marcou a lírica social do poeta itabirano.

A programação também vai prestar um tributo a Érico Verissimo, patrono do evento, em comemoração aos 120 anos de seu nascimento. Autor de clássicos como “O tempo e o vento”, o escritor será lembrado no ciclo de debates virtuais realizados em parceria com o Sesc-SP.

Além dos homenageados, o 5º Flitabira vai reunir nomes como Miriam Leitão, Itamar Vieira Junior, Paulo Scott, Cidinha da Silva, Ricardo Aleixo, Pedro Drummond, Paloma Jorge Amado, entre muitos outros. O festival também terá oficinas, lançamentos de livros, prêmios de redação, atividades infantis e juvenis e o espaço Flitabira da Gente, que valoriza empreendedores e artistas locais.