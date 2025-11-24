Mineiro ganha Prêmio São Paulo de Literatura

O Prêmio São Paulo de Literatura divulgou seus vencedores nesta segunda (24/11), em uma cerimônia na biblioteca do parque Villa-Lobos, na capital paulista.

Na categoria de romance de estreia, o vencedor foi o livro "O Último dos Copistas", de Marcílio França Castro, publicado pela Companhia das Letras.

O mineiro já lançou outros três livros de contos antes da vitória como romancista, tendo ganhado o prêmio da Biblioteca Nacional por "Breve Cartografia de Lugares sem Nenhum Interesse", editado pela 7Letras em 2011.

Em seu primeiro romance, Castro retraça a história de uma figura esquecida do século 16, o copista Ângelo Vergécio, e seus efeitos na amizade de um revisor e uma ilustradora numa pequena editora contemporânea.

Pela segunda vez, a escritora Mariana Salomão Carrara ganhou na categoria romance, dessa vez com o livro "A Árvore Mais Sozinha do Mundo", publicada pela Todavia. A paulistana havia sido premiada há apenas dois anos por "Não Fossem as Sílabas do Sábado", da mesma editora.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia