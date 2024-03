Ana Martins Marques*

Especial para o EM



Ensaio, divagação, livro de viagens, romance epistolar, guichê de achados e perdidos, "O último dos copistas", novo livro de Marcílio França Castro, é também uma espécie de história de fantasmas para adultos, que, me parece, vai tocar muito especialmente (mas não apenas!) aqueles que, como eu, pertencem a uma geração que, tendo passado pela máquina de escrever e pelos cursos de datilografia, viu surgir o computador doméstico, que escreveram cartas de papel e lidaram com a expectativa de uma carta desejada, passaram pelo e-mail, pelo blog, pelo alvorecer das redes sociais, fizeram fotos analógicas, livraram-se dos vinis para comprá-los de novo vinte anos depois, assinaram jornais impressos, tiraram quilos de xerox na faculdade, enviaram e receberam postais.

Sem nunca cair na nostalgia ou em qualquer tipo de saudosismo, este livro trata, entre muitas outras coisas - porque é um livro de alguma forma enciclopédico, e nisto também está a marca do seu desterro no tempo -, de pessoas exiladas não no espaço, mas no tempo, das transformações na memória e nos arquivos, mas também nos modos de pensar, de ler, de sonhar e de sentir e mesmo nas formas como o acaso se manifesta.

Brilhantemente escrito, mas sempre a meia voz, sem qualquer concessão a modismos, mas tirando proveito de um anacronismo deliberado, este livro nos leva pela mão por um périplo que vai das andanças de um copista do século XVI às reflexões de um revisor um tanto melancólico, das buscas de uma jovem ilustradora por uma personagem que talvez nem tenha existido aos passos de diferentes imigrantes na Belo Horizonte de agora, do pátio de uma editora independente à biblioteca do capitão Nemo nas "Vinte mil léguas submarinas".



Na sua estreia no romance após três brilhantes livros de contos, Marcílio traz para o texto longo todo o seu domínio das formas curtas (intercalando diversos ritmos, formas e tipos textuais, além de imagens), a força da sua imaginação e sua assombrosa inteligência narrativa.

* Texto originalmente publicado nas redes sociais da autora