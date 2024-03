Cynthia Rimsky



Tradução de Mariana Sanchez

Ortuzio diz que os mercados de pulgas são o divã do psicanalista, com a vantagem de economizar dinheiro. Os objetos dispostos no chão despertam reminiscências que os visitantes percorrem como a um álbum íntimo e social.

Famílias cujo passado remonta à história do Chile encontram objetos que, embora desconhecidos, estão gravados na sua memória, que é também a memória do país. Para os emigrantes, a história é uma linha interrompida, e o passeio pelo mercado tem mais a ver com a imaginação do que com a memória.



Num domingo de outubro de 1998, ela achou no mercado de pulgas da avenida Arrieta, em Santiago, um pequeno álbum de 11,5 por 9 centímetros, encapado com um tecido de evidente origem estrangeira. As fotografias mostravam uma família de férias, mediam 6 por 8,5 centímetros e estavam emolduradas com uma aba de cartolina cor de creme cujas bordas internas tinham sido recortadas com uma tesoura de picote. Na primeira página, haviam escrito a lápis grafite algo indecifrável. “Plitvice in Jezersko/ Rimski Vrelec/ Bled.”



O sobrenome dela é Rimsky. A diferença na última letra já seria suficiente para deduzir que não se trata da mesma família. No entanto, ao virar a página e ver a primeira fotografia, uma queda d’água experimentou a emoção do viajante quando escolhe um caminho que o levará a um lugar desconhecido. Ignora se seus avós preferiram transformar o passado em algo desconhecido ou se seus pais não demonstraram interesse em conhecê-lo.

Sua história familiar sempre foi mais uma pergunta sobre o esquecimento do que uma certeza à qual se agarrar, fragilidade esta que foi transferida para o nome, quando os imigrantes viam como o funcionário chileno da alfândega registrava os Cohen como Kohen, os Levy como Levi, de modo que Rimsky poderia ter sido Rimski.

Uma menina de maiô sentada numa pedra rouba a atenção suscitada pela queda d’água no segundo plano.

As informações familiares que conseguiu reunir falam de uma bisavó materna em Odessa e de uma avó nascida no navio que a trazia ao Chile. O avô materno vivia em Kiev; aos 14 anos, com seu melhor amigo, alguns irmãos pequenos e o pai, atravessaram a Europa para embarcar rumo à Argentina. Dos que permaneceram na Ucrânia (entre eles, seu bisavô), não conseguiu descobrir nada.

O avô paterno vem de um vilarejo chamado Ulanov, situado em algum lugar entre a Moldávia, a Polônia e a Ucrânia. A avó paterna nasceu em Cracóvia, embora depois tenha morado em Varsóvia. Todos emigraram para a América entre 1906 e 1918.

O resto é uma confusa dívida imemorial: o cheiro dos vestidos das velhas de olhos claros sentadas em um canto sombreado da piscina do Clube Israelita, observando atrás do véu de seus chapéus os netos chilenos; os tecidos dos vestidos trazidos no barco; o hálito que exalavam as bolsas quando elas procuravam um doce antigo para a neta da amiga. Tudo isso representou desde sua infância aquelas terras inomináveis.

A queda d’água e a pedra em primeiro plano, vazia.

Ao encontrar o álbum fotográfico no mercado de pulgas, já havia planejado uma viagem à Ucrânia. Como seu interesse não era encontrar parentes ou o nome num túmulo, decidiu que buscar a origem das fotografias poderia ser um destino tão real quanto.

A adolescente de maiô levanta os calcanhares do chão e estica os braços para o céu, a bola saiu para fora do quadro e o movimento congela.

