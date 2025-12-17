BH: homem que exibia partes íntimas a uma menina pela janela é preso
A prisão acontece nessa segunda-feira (15/12), no Bairro Copacabana, em Venda Nova, em Belo Horizonte
A Polícia Civil (PCMG) cumpriu nessa segunda-feira (15/12) o mandado de prisão de um homem, de 33 anos, no Bairro Copacabana, em Venda Nova, em Belo Horizonte, pelo crime sexual contra uma menina, de 12.
A investigação foi feita pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), referente a uma denúncia registrada em 2023, de que o suspeito teria praticado atos de cunho sexual contra uma criança.
A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que conta que o homem era seu vizinho de prédio. O suspeito ficava na janela de seu apartamento se exibindo com poses e mostrando as partes íntimas sempre que via a jovem.
Segundo o delegado Diego Lopes, que comanda a investigação, o suspeito praticava atos de cunho sexual com o objetivo de que a menor o visualizasse, objetivando seduzir a vítima.
“A apuração policial reuniu elementos que comprovaram a gravidade da conduta e a necessidade da prisão preventiva, medida deferida pelo Poder Judiciário”, afirma o policial.
O homem será indiciado pela prática de importunação sexual e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, crimes previstos no Código Penal Brasileiro (CPB).
