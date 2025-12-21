Assine
CHUVA

Cidades de Minas estão sob alerta de chuva, veja quais

Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação durante chuva forte, prevista para este domingo (21/12)

Izabella Caixeta
21/12/2025 15:42 - atualizado em 21/12/2025 15:43

O que fazer em caso de enchente ou deslizamento perto de casa
A intensa chuva que atinge diversas regiões alerta para a importância da prevenção contra enchentes e deslizamentos, conforme orienta a Defesa Civil crédito: Freepik

Nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta amarelo neste domingo (21/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

No Triângulo Mineiro, o aviso abrange os municípios de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas. Nessas localidades, a previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.

Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (22/12).

Já nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, as cidades atingidas serão Nanuque, Palmópolis, Salto da Divisa e Santo Antônio do Jacinto. É esperada chuva de até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O alerta é válido até as 23h59 deste domingo.

Recomendações

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

