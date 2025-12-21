Cidades de Minas estão sob alerta de chuva, veja quais
Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação durante chuva forte, prevista para este domingo (21/12)
compartilheSIGA
Nove cidades de Minas Gerais estão sob alerta amarelo neste domingo (21/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
No Triângulo Mineiro, o aviso abrange os municípios de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas. Nessas localidades, a previsão é de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta é válido até as 9h desta segunda-feira (22/12).
Já nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, as cidades atingidas serão Nanuque, Palmópolis, Salto da Divisa e Santo Antônio do Jacinto. É esperada chuva de até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O alerta é válido até as 23h59 deste domingo.
- Chuva em Minas: chega a 63 o número de cidades em situação de emergência
- Morte de criança de Sabará é a 1ª do atual período chuvoso em MG
Recomendações
A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.