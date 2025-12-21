Assine
SUSTO

Jovem cai em bueiro, fica com a perna presa e é resgatada pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e informou que a vítima não teve ferimentos graves

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
21/12/2025 18:36

Jovem escorrega, cai no bueiro e fica com a perna presa em Extrema, no Sul de Minas
Jovem escorrega, cai no bueiro e fica com a perna presa em Extrema, no Sul de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Uma jovem, de 25 anos, ficou com a perna presa em um bueiro na cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, na manhã deste domingo (21/12). Apesar do susto, ela não teve ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a jovem andava pela calçada da área central da cidade quando escorregou e caiu com a perna entre as grades do bueiro. A Polícia Militar foi ao local para controlar o trânsito e ajudar no resgate. 

Para liberar a jovem, os bombeiros utilizaram uma ferramenta de desencarceramento conhecida como "ferramenta combinada", que permitiu expandir as grades. Segundo a corporação, a vítima não apresentava sinais de fratura.

