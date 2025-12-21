Jovem cai em bueiro, fica com a perna presa e é resgatada pelos bombeiros
O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e informou que a vítima não teve ferimentos graves
compartilheSIGA
Uma jovem, de 25 anos, ficou com a perna presa em um bueiro na cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, na manhã deste domingo (21/12). Apesar do susto, ela não teve ferimentos graves.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
- Fique vivo na BR-381 rumo a Valadares: roteiro mostra maiores riscos
- Policiais improvisaram escada para evacuar funcionários de prédio em chamas
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a jovem andava pela calçada da área central da cidade quando escorregou e caiu com a perna entre as grades do bueiro. A Polícia Militar foi ao local para controlar o trânsito e ajudar no resgate.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para liberar a jovem, os bombeiros utilizaram uma ferramenta de desencarceramento conhecida como "ferramenta combinada", que permitiu expandir as grades. Segundo a corporação, a vítima não apresentava sinais de fratura.