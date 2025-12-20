Policiais improvisaram escada para evacuar funcionários de prédio em chamas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Funcionários do prédio precisaram se abrigar no quarto andar para serem socorridos devido às chamas terem consumido os andares inferiores Túlio Santos/EM/D.A Press

Policiais militares improvisaram uma ponte com uma escada e uma corda para evacuar os funcionários do prédio que pegou fogo na noite deste sábado (20/12), na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas para o prédio ao lado pela estrutura improvisada e, finalmente, resgatadas.

O sargento Samuel Carlos da Silva, da Polícia Militar (PMMG), relatou que sua guarnição foi a primeira a chegar ao local, antes mesmo da chegada dos bombeiros. A equipe decidiu, num primeiro momento, adentrar o prédio vizinho, de onde pôde avistar funcionários no quarto andar do prédio em chamas, em uma área semelhante a uma laje.

“O prédio estava pegando fogo e eles subiram para esse andar. Com a ajuda de alguns populares que estavam dentro deste prédio ao lado, nós colocamos uma escada, que serviu de ponte. Com isso, nós conseguimos amarrar uma corda e fazer o combate", informou.

Ainda segundo o sargento, as pessoas que foram evacuadas precisaram fazer a transposição para o prédio ao lado de costas, sendo conduzidas pelos militares para que não caíssem da estrutura improvisada.

"O prédio ao lado já tinha muita fumaça, o pessoal estava tossindo muito. A nossa chegada foi crucial. E, com isso, ninguém se feriu gravemente e, à princípio, graças a Deus, ninguém veio a óbito", relatou o sargento.

Incêndio

As chamas atingiram um prédio comercial de cinco andares localizado no número 3.079 da Avenida Raja Gabaglia. O edifício, que abriga uma empresa de segurança eletrônica, começou a pegar fogo por volta das 18h; até o momento, as chamas não foram controladas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dez viaturas e 30 combatentes foram mobilizados para atender à ocorrência. A reportagem do Estado de Minas registrou um dos militares sendo levado de maca para uma ambulância do Samu. Uma mulher, que seria funcionária do prédio, também foi socorrida e conduzida ao hospital.

As fortes chamas levaram o Corpo de Bombeiros a evacuar os prédios ao lado. Uma concessionária localizada à direita do prédio em chamas, que estava fechada desde o começo da tarde, retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio.

Uma grande coluna de fumaça preta provocada pelas chamas pode ser vista a quilômetros de distância, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais. O fogo consumiu ao menos dois andares do prédio, assim como janelas da parte de trás, viradas para a Rua Deputado Milton Sales.

A Defesa Civil de Belo Horizonte confirmou ter sido acionada para verificar possíveis riscos no prédio incendiado. A reportagem entrou em contato com a Emive, empresa sediada no edifício, por meio do formulário no site, mas não obteve respostas.