Policiais improvisaram escada para evacuar funcionários de prédio em chamas

Policiais militares improvisaram uma ponte com uma escada e uma corda para evacuar os funcionários do prédio que pegou fogo na noite deste sábado (20/12), na Avenida Raja Gabaglia, no Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ao todo, sete pessoas foram conduzidas para o prédio ao lado pela estrutura improvisada e, finalmente, resgatadas.
O sargento Samuel Carlos da Silva, da Polícia Militar (PMMG), relatou que sua guarnição foi a primeira a chegar ao local, antes mesmo da chegada dos bombeiros. A equipe decidiu, num primeiro momento, adentrar o prédio vizinho, de onde pôde avistar funcionários no quarto andar do prédio em chamas, em uma área semelhante a uma laje.
“O prédio estava pegando fogo e eles subiram para esse andar. Com a ajuda de alguns populares que estavam dentro deste prédio ao lado, nós colocamos uma escada, que serviu de ponte. Com isso, nós conseguimos amarrar uma corda e fazer o combate", informou.
Ainda segundo o sargento, as pessoas que foram evacuadas precisaram fazer a transposição para o prédio ao lado de costas, sendo conduzidas pelos militares para que não caíssem da estrutura improvisada.
"O prédio ao lado já tinha muita fumaça, o pessoal estava tossindo muito. A nossa chegada foi crucial. E, com isso, ninguém se feriu gravemente e, à princípio, graças a Deus, ninguém veio a óbito", relatou o sargento.
Incêndio
As chamas atingiram um prédio comercial de cinco andares localizado no número 3.079 da Avenida Raja Gabaglia. O edifício, que abriga uma empresa de segurança eletrônica, começou a pegar fogo por volta das 18h; até o momento, as chamas não foram controladas.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), dez viaturas e 30 combatentes foram mobilizados para atender à ocorrência. A reportagem do Estado de Minas registrou um dos militares sendo levado de maca para uma ambulância do Samu. Uma mulher, que seria funcionária do prédio, também foi socorrida e conduzida ao hospital.
As fortes chamas levaram o Corpo de Bombeiros a evacuar os prédios ao lado. Uma concessionária localizada à direita do prédio em chamas, que estava fechada desde o começo da tarde, retirou os veículos estacionados no local devido aos riscos potenciais do incêndio.
Uma grande coluna de fumaça preta provocada pelas chamas pode ser vista a quilômetros de distância, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais. O fogo consumiu ao menos dois andares do prédio, assim como janelas da parte de trás, viradas para a Rua Deputado Milton Sales.
A Defesa Civil de Belo Horizonte confirmou ter sido acionada para verificar possíveis riscos no prédio incendiado. A reportagem entrou em contato com a Emive, empresa sediada no edifício, por meio do formulário no site, mas não obteve respostas.