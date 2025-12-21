Explosão atinge três mulheres durante confraternização em Alfenas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma explosão durante confraternização atingiu três mulheres na noite desse sábado (20/12) em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma das vítimas teve queimaduras em cerca de 60% do corpo, outra sofreu queimaduras na região da cintura e pernas e a terceira, que atuava como cozinheira, teve queimadura na mão.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o acidente aconteceu quando uma mulher tentou acender um réchaud para cocção de alimentos utilizando álcool. A explosão, atingindo as três mulheres que estavam próximas. Elas foram encontradas conscientes pela equipe de resgate.

Os procedimentos de primeiros socorros foram iniciados imediatamente com a avaliação primária, resfriamento das áreas queimadas, curativos e estabilização clínica. Após o atendimento inicial no local, as três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano para atendimento médico especializado.

O Corpo de Bombeiros também realizou a avaliação de riscos, o rescaldo e prestou orientações de segurança aos demais presentes. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.