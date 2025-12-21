Explosão atinge três mulheres durante confraternização em Alfenas
Uma das vítimas teve queimaduras em 60% do corpo. As vítimas foram encaminhadas para o hospital local
Uma explosão durante confraternização atingiu três mulheres na noite desse sábado (20/12) em Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma das vítimas teve queimaduras em cerca de 60% do corpo, outra sofreu queimaduras na região da cintura e pernas e a terceira, que atuava como cozinheira, teve queimadura na mão.
Testemunhas relataram aos bombeiros que o acidente aconteceu quando uma mulher tentou acender um réchaud para cocção de alimentos utilizando álcool. A explosão, atingindo as três mulheres que estavam próximas. Elas foram encontradas conscientes pela equipe de resgate.
Os procedimentos de primeiros socorros foram iniciados imediatamente com a avaliação primária, resfriamento das áreas queimadas, curativos e estabilização clínica. Após o atendimento inicial no local, as três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alzira Velano para atendimento médico especializado.
O Corpo de Bombeiros também realizou a avaliação de riscos, o rescaldo e prestou orientações de segurança aos demais presentes. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.