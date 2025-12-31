Milhares vão à Praça da Liberdade na expectativa do Ano Novo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Em seu quarto ano consecutivo, o Réveillon da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, firmou-se na agenda de eventos da capital mineira. Desde o começo da noite desta quarta-feira (31/12), milhares de belo-horizontinos pularam e cantaram nos shows musicais da Virada da Liberdade - um aquecimento para o show de drones e fogos de artifício que acontecerá à meia-noite em ponto.

A expectativa da organização do evento é de que o público chegue a 30 mil pessoas simultaneamente, com o pico sendo próximo à virada. Assim que o relógio bater meia-noite, será realizado um show de drones no céu, formando imagens que remetem à cultura mineira. Na sequência, será feita a queima de fogos de artifício de baixo ruído.

Programação

A abertura da noite aconteceu às 17h, numa apresentação do DJ Marlon Pierre, que teve como mestre de cerimônias o artista Kdu dos Anjos.

Na sequência, o grupo de música infantil Pé de Sonho fez um show dedicado às famílias e, especialmente, aos pequeninos presentes na praça.

Pouco após o pôr do sol, o violinista e guitarrista Juarez Moreira assumiu os palcos com uma apresentação voltada ao instrumental.

A cantora Aline Calixto, expoente do samba e natural de Belo Horizonte, trouxe ares de carnaval à noite da virada — e fez o público trabalhar o gogó e cantar junto.

Esperança

Esse alto astral não é sem razão. Além da música, o evento marca a expectativa por um ano novo melhor, com mais felicidade e conquistas.

Selmi Vitorino, de 47 anos, veio pela primeira vez à Virada da Liberdade. Em clima de festa pelo fim do ano, ela conta ter feito uma lista de desejos para realizar em 2026.

"Eu quero muita paz, dinheiro, passear bastante, aproveitar minha família e meus amigos. Aquilo que a vida tem de melhor".

Zélia Meira, de 36, também nunca viu o show de drones na Praça da Liberdade, que marca o início do ano com imagens ligadas à identidade mineira.

"A iluminação em si de Natal já está linda, imagino que os drones não vão decepcionar".

Sol Ferreira, de 27, conta também estar na expectativa pelo show de drones. Para o ano que vem, ela espera colecionar mais histórias.

"Estou me formando em engenharia de produção, e isso me deixou numa vibe de viver novas experiências. É isso que quero para 2026".

Victor Hugo Martins, de 26, também está esperançoso para o ano que virá, mas destaca que há acontecimentos de 2026 que merecem atenção.

"Próximo ano é de eleição, e eu acho importante termos consciência do que vamos fazer e nos informar sobre o que está acontecendo no país".

Evento chamativo

A secretária de Estado de Cultura e de Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, afirma que a Virada da Liberdade se consolidou como um dos eventos da agenda cultural de BH, sendo uma alternativa gratuita às festas de clubes e casas de show.

"Por muito tempo, a cidade não teve esse momento de celebrar, de fato, a chegada do ano que se aproxima de uma maneira gratuita para todos", destaca.

Segundo a secretária, foi constatado um aumento de 15% na procura pela rede hoteleira da capital para as festividades de fim de ano.

"Essa é a maior edição que a gente vai ter da Virada da Liberdade, tanto em respeito à curadoria de artistas, com nomes de peso, mas também pela duração dos fogos. E os drones, já tradicionais no céu de Belo Horizonte, mostram, efetivamente, a consolidação desse evento que BH e Minas Gerais merecem e precisam para o ano novo", afirma a secretária.

A virada segue

Ainda esta noite haverá apresentação da banda mineira Lagum. E, no ano que logo menos chegará, após o show de drones e fogos, o palco será da banda Biquíni (antigo Biquíni Cavadão) — e que deve encerrar apenas às 1h30.

Até lá, o público vai permanecer na Praça da Liberdade, curtindo os últimos minutos do ano com a energia lá no alto.