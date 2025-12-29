Superstições de Ano Novo curiosas de diferentes regiões do Brasil

A chegada de um novo ano no Brasil é um convite a rituais que misturam fé, esperança e tradição. Para além de pular sete ondas e vestir branco, o país, com sua imensa diversidade cultural, abriga uma série de simpatias e superstições menos conhecidas, mas repletas de significado para quem busca um ciclo de sorte, amor e prosperidade.





Essas práticas, passadas de geração em geração, refletem as diferentes influências que formaram a identidade brasileira. Conheça cinco rituais curiosos praticados em várias regiões para começar o ano com o pé direito.

O mar como ponto de encontro com o novo

Em cidades litorâneas como Salvador, o mar ocupa um papel central nas celebrações de fim de ano. Milhares de pessoas se reúnem nas praias para acompanhar a queima de fogos à beira-mar e marcar a chegada do novo ciclo.

Em tradições de matriz africana, é comum a realização de oferendas e pedidos às águas, em busca de proteção, saúde e prosperidade para o ano que começa. Outro costume bastante difundido é pular sete ondas, gesto simbólico que representa agradecimento pelo ano que se encerra e a renovação de esperanças para o futuro.

Comer lentilha à meia-noite

Um dos costumes mais populares, herdado dos imigrantes italianos, é comer uma colher de sopa de lentilha assim que o relógio marca a meia-noite. O formato do grão, que lembra uma pequena moeda, simboliza fartura e riqueza. Acredita-se que o gesto simples garante uma mesa cheia e dinheiro no bolso durante todo o ano que se inicia.

Guardar sementes de romã na carteira

A romã é uma fruta associada à prosperidade e fertilidade desde a antiguidade. A simpatia consiste em comer sete sementes da fruta na noite de Réveillon, fazendo um pedido para cada uma. Em seguida, as sementes devem ser embrulhadas em um papel e guardadas na carteira durante todo o ano para atrair dinheiro e sorte nos negócios.

Comer doze uvas à meia-noite

De origem espanhola, essa tradição foi adaptada no Brasil e é bastante comum, principalmente no Sul e Sudeste. Ao soar das doze badaladas da meia-noite, a pessoa deve comer doze uvas, uma para cada batida do relógio, mentalizando um desejo para cada mês do ano que se inicia. As sementes podem ser guardadas na carteira para potencializar a realização dos pedidos e garantir boa sorte.

Tomar banho de ervas para purificação

Com forte influência das culturas africanas e indígenas, o banho de ervas é um ritual de limpeza e proteção muito praticado no Norte e Nordeste. Ervas como arruda, guiné e alecrim são fervidas em água para um banho de descarrego na véspera do Ano Novo. O objetivo é afastar as energias negativas do ano que termina e abrir os caminhos para o novo ciclo.

Lingerie colorida



Se a tradição de ano novo é usar trajes brancos, para as “roupas de baixo” a regra é bem diferente. Cada cor de peça íntima possui um significado para o ano novo e representa diferentes pedidos. O branco atrai paz, o rosa traz amor, o amarelo atrai riqueza, o verde fomenta a esperança e o azul traz boas energias e prosperidade

Espalhar moedas pelos cantos da casa

Para quem busca estabilidade financeira, uma simpatia menos conhecida envolve o uso de moedas. Minutos antes da virada, moedas de qualquer valor devem ser espalhadas pelos cantos dos cômodos da casa. O gesto simboliza a atração de riqueza para o lar, garantindo que o dinheiro circule com abundância durante os próximos doze meses.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria