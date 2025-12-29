Assine
CEIA DE ANO NOVO

Como atrair sorte para 2026 com a Ceia de Ano Novo

Surpreenda na virada: aprenda receitas fáceis e saborosas que levam ingredientes coloridos para trazer prosperidade, amor e saúde para a mesa

29/12/2025 10:22 - atualizado em 29/12/2025 10:41

Bebidas coloridas, como vinho tinto e suco, complementam a mesa de Réveillon com intenções de boa sorte para 2026. crédito: Freepik

Além da escolha da roupa para a virada do ano, a escolha de ingredientes coloridos para a ceia também pode ser uma alternativa para tentar atrair boas energias em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Prosperidade, amor, saúde: ao combinar os alimentos aos desejos, você pode criar um cardápio de significados cheio de intenções. O melhor é que não é preciso elaborar receitas complexas. Com alguns toques, os pratos clássicos da celebração ganham uma nova simbologia.

Cores e sabores para a sorte

A montagem do cardápio pode começar pelas entradas e se estender até a sobremesa. A dica é distribuir as cores de forma equilibrada para criar uma mesa bonita e significativa.

  • Amarelo para atrair dinheiro: a cor, associada à riqueza, pode estar presente em vários pratos. A lentilha é o ingrediente mais famoso para a prosperidade. Uma salada de lentilhas com cubos de manga ou um arroz com milho são opções práticas. Frutas como abacaxi e pêssego em calda também complementam a decoração e o cardápio.

  • Vermelho para chamar o amor: símbolo da paixão, o vermelho pode aparecer em sobremesas e bebidas. Uma taça de morangos frescos ou uma calda de frutas vermelhas sobre a sobremesa são apostas certeiras. Drinks decorados com sementes de romã, um clássico da data, também são uma boa opção, trazendo um charme especial.

  • Verde para saúde e esperança: representando o equilíbrio e a renovação, o verde é fácil de incluir no menu. Saladas com um mix de folhas, uvas verdes no salpicão ou um molho pesto para acompanhar as carnes garantem o toque de frescor. Ervas frescas como manjericão e alecrim podem ser usadas para finalizar os pratos principais.

  • Branco para um ano de paz: essencial em qualquer celebração de Ano Novo, o branco simboliza a paz e a pureza. Pratos tradicionais como o arroz branco e o lombo suíno já cumprem essa função. Para a sobremesa, um clássico pavê de coco ou sorvete de creme reforçam o pedido por um 2026 mais tranquilo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

