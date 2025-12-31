Gato fica preso entre paredes e mobiliza bombeiros em BH
Animal teve que ser resgatado por um buraco no fosso do elevador do condomínio que sua tutora mora no Bairro Buritis. Ele foi removido sem ferimentos
Um gatinho mobilizou militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de ficar preso entre um talude e a alvenaria de um prédio no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde dessa terça-feira (30/12).
De acordo com a corporação, no endereço os militares constataram que a gata estava presa em um buraco de, pelo menos, 1,20 metro de profundidade. Por conta do tamanho, o bichano não conseguia sair por conta própria.
Após uma avaliação técnica, os militares tiveram que quebrar uma parede de alvenaria do fosso do elevador do condomínio. A intervenção na estrutura precisou do consentimento da tutora da gata e do síndico do local.
O pet foi resgatado sem ferimentos aparentes e entregue à sua tutora, que ficou responsável pelos cuidados.