Gato fica preso entre paredes e mobiliza bombeiros em BH

Animal teve que ser resgatado por um buraco no fosso do elevador do condomínio que sua tutora mora no Bairro Buritis. Ele foi removido sem ferimentos

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas
31/12/2025 17:09

Gato resgatado de parede de prédio em Belo Horizonte
Pet foi resgatado sem ferimentos aparentes e entregue à sua tutora, que ficou responsável pelos cuidados crédito: CBMMG / Divulgação

Um gatinho mobilizou militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de ficar preso entre um talude e a alvenaria de um prédio no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde dessa terça-feira (30/12).

De acordo com a corporação, no endereço os militares constataram que a gata estava presa em um buraco de, pelo menos, 1,20 metro de profundidade. Por conta do tamanho, o bichano não conseguia sair por conta própria.

Após uma avaliação técnica, os militares tiveram que quebrar uma parede de alvenaria do fosso do elevador do condomínio. A intervenção na estrutura precisou do consentimento da tutora da gata e do síndico do local.

O pet foi resgatado sem ferimentos aparentes e entregue à sua tutora, que ficou responsável pelos cuidados.

