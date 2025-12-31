Gato fica preso entre paredes e mobiliza bombeiros em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um gatinho mobilizou militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais depois de ficar preso entre um talude e a alvenaria de um prédio no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na tarde dessa terça-feira (30/12).

De acordo com a corporação, no endereço os militares constataram que a gata estava presa em um buraco de, pelo menos, 1,20 metro de profundidade. Por conta do tamanho, o bichano não conseguia sair por conta própria.

Após uma avaliação técnica, os militares tiveram que quebrar uma parede de alvenaria do fosso do elevador do condomínio. A intervenção na estrutura precisou do consentimento da tutora da gata e do síndico do local.

O pet foi resgatado sem ferimentos aparentes e entregue à sua tutora, que ficou responsável pelos cuidados.