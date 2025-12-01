BH: mulher vê gato arrastado em enxurrada, aciona bombeiros e adota animal
Filhote de gato foi resgatado e adotado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/12). Animal caiu em boca de lobo na Rua Cláudio Manoel, no Funcionários
Um filhote de gato foi resgatado e adotado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/12) após ficar preso em uma rede fluvial na Rua Cláudio Manoel, 339, próximo à Avenida Afonso Pena, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Veja o vídeo:
O chamado ocorreu por volta das 16h, quando uma mulher que passava pelo local flagrou o animal sendo arrastado por uma enxurrada.
O filhote acabou caindo e ficando preso em um bueiro. Para alcançá-lo, os militares precisaram acessar outra abertura da rede de drenagem.
Após algumas tentativas, o gatinho foi localizado e retirado em segurança. A solicitante, que acompanhou toda a ação, adotou o animal. A idade dela e a região da cidade onde mora não foram informadas.
