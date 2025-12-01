Assine
UM NOVO LAR

BH: mulher vê gato arrastado em enxurrada, aciona bombeiros e adota animal

Filhote de gato foi resgatado e adotado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/12). Animal caiu em boca de lobo na Rua Cláudio Manoel, no Funcionários

01/12/2025 19:24

Corpo de Bombeiros reagatou animal no fim da tarde
Corpo de Bombeiros resgatou o filhote no fim da tarde desta segunda no Bairro Funcionários, em BH crédito: CBMMG

Um filhote de gato foi resgatado e adotado no fim da tarde desta segunda-feira (1º/12) após ficar preso em uma rede fluvial na Rua Cláudio Manoel, 339, próximo à Avenida Afonso Pena, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Veja o vídeo: 

O chamado ocorreu por volta das 16h, quando uma mulher que passava pelo local flagrou o animal sendo arrastado por uma enxurrada.

O filhote acabou caindo e ficando preso em um bueiro. Para alcançá-lo, os militares precisaram acessar outra abertura da rede de drenagem.

Após algumas tentativas, o gatinho foi localizado e retirado em segurança. A solicitante, que acompanhou toda a ação, adotou o animal. A idade dela e a região da cidade onde mora não foram informadas. 

