SITUAÇÃO GRAVE

Denúncia de maus-tratos leva ao resgate de pitbull e outros dois cães em MG

Animais foram resgatados em situação precária, com ferimentos e parasitas, depois de ONG e Guarda Civil receberem denúncia sobre o caso em Ouro Branco (MG)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/12/2025 13:48

Pitbull e outros dois cães são resgatados em Minas após denúncia de maus-tratos
Pitbull e outros dois cães são resgatados em Minas após denúncia de maus-tratos crédito: Redes sociais/ONG Recanto dos animais

Um pitbull e duas cadelas de raça não identificada foram resgatados nesse domingo (7/12) em Ouro Branco (MG), na Região Central do estado. Os animais estavam em um ambiente fechado, sem comida ou água, rodeados de fezes e urina. O macho apresentava graves sinais de desidratação e ferimentos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a corporação recebeu uma denúncia de maus-tratos contra o pitbull. Ao chegar ao local, os agentes encontraram também as duas cadelas, todos os animais em condições precárias de higiene, com ferimentos, parasitas e sem alimentação adequada.

Diante da situação, o atendimento veterinário foi acionado, e os cães foram encaminhados para uma clínica da cidade. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil (PC) e contou com o apoio da ONG Recanto dos Animais.

Segundo a ONG, os bichos estão seguros, recebendo cuidados e o devido tratamento, mas não se sabe se o macho vai sobreviver. Os tutores foram localizados e presos, mas, até a publicação da matéria, a PC não informou se os suspeitos continuam detidos.

Lei Sansão

Em 2020, um pitbull chamado Sansão tornou-se um símbolo depois de ter as patas traseiras arrancadas por agressores com o uso de um facão. O crime ocorreu em Vespasiano, na Grande BH, onde o cão residia.  A veterinária que cuidou dele na época afirmou que o cachorro foi amarrado pela boca com arame farpado para que pudessem cortar suas patas sem que reagisse.

A história de Sansão causou comoção em todo o país, com a criação de um abaixo-assinado que pedia mais rigor contra crimes contra animais. Em cinco dias, mais de 500 mil pessoas pediram justiça pelo crime de maus-tratos denunciado pelo tutor do animal. O cachorro recebeu doações para tratamento, cadeira de rodas e próteses para a readaptação. Um perfil foi criado nas redes sociais para mostrar a rotina de cuidados e agradecer o apoio à causa.

Após o crime cometido contra Sansão, o Projeto de Lei nº 1.095/2019 se transformou na Lei Federal nº 14.064/2020 e foi batizado com o nome do cachorro. A ação representou uma alteração da lei de crimes ambientais, que agora inclui um capítulo sobre cães e gatos.

A normativa aumenta o castigo para maus-tratos, cuja pena vai de dois a cinco anos de reclusão, incluindo multa e perda da guarda do animal. Com cinco anos recém-completados em 29 de setembro, ela já representa um avanço na luta pelos direitos dos animais.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque-Denúncia). Em casos de urgência ou flagrante, acione a Polícia Militar pelo 190.

