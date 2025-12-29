Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Trânsito será alterado devido à Virada na Praça da Liberdade; veja desvios

Mudanças começam na noite desta segunda-feira (29/12) e seguem nos próximos dias. Confira as ruas que serão interditadas e os desvios sugeridos

Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
29/12/2025 19:29

BH tem céu claro a parcialmente nublado nesta quinta-feira
Motoristas que trafegam pela Savassi devem ficar atentos às interdições nas vias do entorno da Praça da Liberdade crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou detalhes da operação de trânsito que será realizada no entorno da Praça da Liberdade a partir desta segunda-feira (29/12), devido ao evento Virada da Liberdade, marcado para a virada do ano (confira as interdições e desvios no mapa abaixo).

As mudanças no trânsito começaram dias antes do evento, para que a organização possa realizar a montagem do palco. A partir da noite do dia 30 e no dia seguinte (31), serão feitas mais interdições, que serão desativadas após a desmontagem dos palcos e a limpeza das vias.

A PBH pede que os motoristas fiquem atentos e respeitem a sinalização, além de trafegarem em baixa velocidade devido ao grande número de pedestres nas proximidades da Praça da Liberdade.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, estarão presentes na região para orientar motoristas e pedestres.

Transporte público

Para quem for assistir ao evento, a PBH destaca que a volta para casa poderá ser feita pela recém-implantada linha 10 (Circular Noturno – Madrugão). O embarque será em pontos da Rua da Bahia, e o trajeto segue pela Savassi, Cidade Jardim, Praça Raul Soares, pelas estações do MOVE Carijós e Rio de Janeiro, com ponto final na Praça da Estação.

A volta para casa, tanto na linha 10 quanto nas outras linhas noturnas, será gratuita, pois, a partir das 00h do dia 1º, inicia-se o feriado de Ano Novo – e, desde o último dia 14, as linhas de ônibus da capital mineira possuem tarifa zero aos domingos e feriados.

Segundo a PBH, algumas linhas terão acréscimos de viagens após 0h01 do dia 1º. Os quadros de horários podem ser conferidos no Portal da PBH

Intervenções no trânsito

Segunda-feira (29)

  • Interdição parcial da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Avenida Cristóvão Colombo, sentido Savassi, deixando duas faixas para o tráfego de veículos (montagem do palco).

Terça-feira (30), a partir das 21h:

  • Interdição total da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Avenida Cristóvão Colombo, sentido Savassi;
  • Interdição total da Avenida Cristóvão Colombo, entre Avenida Brasil e Rua Sergipe, sentido Savassi.
  • Interdição da Alameda da Educação, entre Rua Gonçalves Dias e Avenidas Bias Fortes;
  • Interdição da Alameda dos Despachos, entre Rua da Bahia e Avenida Bias Fortes.

Quarta-feira (31), a partir das 17h

  • Interdição da Avenida Cristóvão Colombo, entre Rua Alagoas e Avenida Brasil, em ambos os sentidos;
  • Interdição da Avenida Cristóvão Colombo, entre Avenida Bias Fortes e Rua Sergipe, em ambos os sentidos;
  • Interdição da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Alameda da Educação, em ambos os sentidos;
  • Interdição da Avenida Brasil, entre Rua Sergipe e Praça da Liberdade, em ambos os sentidos.

Desvios no trânsito

  • Sentido Centro / Savassi: ...Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Rua Antônio de Albuquerque, Rua Alagoas, Av. Cristóvão Colombo...
  • Sentido Savassi / Centro: ...Avenida Cristóvão Colombo, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias...
  • Sentido Av. Brasil / Av. Bias Fortes: ...Avenida Brasil, Rua Sergipe, Rua Fernandes Tourinho, Rua Espírito Santo, Avenida Bias Fortes…
  • Sentido Av. Bias Fortes / Av. Brasil: ...Avenida Bias Fortes, Rua da Bahia, Avenida do Contorno, Avenida Cristóvão Colombo...

Pontos de Táxi

  • Avenida Brasil depois da Rua Alagoas, sentido bairro;
  • Avenida Bias Fortes, 15, sentido Centro;
  • Rua da Bahia, em frente ao Centro Universitário Izabela Hendrix.

