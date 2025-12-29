Trânsito será alterado devido à Virada na Praça da Liberdade; veja desvios

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou detalhes da operação de trânsito que será realizada no entorno da Praça da Liberdade a partir desta segunda-feira (29/12), devido ao evento Virada da Liberdade, marcado para a virada do ano (confira as interdições e desvios no mapa abaixo).

As mudanças no trânsito começaram dias antes do evento, para que a organização possa realizar a montagem do palco. A partir da noite do dia 30 e no dia seguinte (31), serão feitas mais interdições, que serão desativadas após a desmontagem dos palcos e a limpeza das vias.

A PBH pede que os motoristas fiquem atentos e respeitem a sinalização, além de trafegarem em baixa velocidade devido ao grande número de pedestres nas proximidades da Praça da Liberdade.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada pela BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, estarão presentes na região para orientar motoristas e pedestres.

Transporte público

Para quem for assistir ao evento, a PBH destaca que a volta para casa poderá ser feita pela recém-implantada linha 10 (Circular Noturno – Madrugão). O embarque será em pontos da Rua da Bahia, e o trajeto segue pela Savassi, Cidade Jardim, Praça Raul Soares, pelas estações do MOVE Carijós e Rio de Janeiro, com ponto final na Praça da Estação.

A volta para casa, tanto na linha 10 quanto nas outras linhas noturnas, será gratuita, pois, a partir das 00h do dia 1º, inicia-se o feriado de Ano Novo – e, desde o último dia 14, as linhas de ônibus da capital mineira possuem tarifa zero aos domingos e feriados.

Segundo a PBH, algumas linhas terão acréscimos de viagens após 0h01 do dia 1º. Os quadros de horários podem ser conferidos no Portal da PBH

Intervenções no trânsito

Segunda-feira (29)

Interdição parcial da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Avenida Cristóvão Colombo, sentido Savassi, deixando duas faixas para o tráfego de veículos (montagem do palco).

Terça-feira (30), a partir das 21h:

Interdição total da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Avenida Cristóvão Colombo, sentido Savassi;

Interdição total da Avenida Cristóvão Colombo, entre Avenida Brasil e Rua Sergipe, sentido Savassi.

Interdição da Alameda da Educação, entre Rua Gonçalves Dias e Avenidas Bias Fortes;

Interdição da Alameda dos Despachos, entre Rua da Bahia e Avenida Bias Fortes.

Quarta-feira (31), a partir das 17h



Interdição da Avenida Cristóvão Colombo, entre Rua Alagoas e Avenida Brasil, em ambos os sentidos;

Interdição da Avenida Cristóvão Colombo, entre Avenida Bias Fortes e Rua Sergipe, em ambos os sentidos;

Interdição da Avenida Bias Fortes, entre Rua da Bahia e Alameda da Educação, em ambos os sentidos;

Interdição da Avenida Brasil, entre Rua Sergipe e Praça da Liberdade, em ambos os sentidos.

Desvios no trânsito

Sentido Centro / Savassi: ...Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Rua Antônio de Albuquerque, Rua Alagoas, Av. Cristóvão Colombo...

...Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Rua Antônio de Albuquerque, Rua Alagoas, Av. Cristóvão Colombo... Sentido Savassi / Centro: ...Avenida Cristóvão Colombo, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias...

...Avenida Cristóvão Colombo, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias... Sentido Av. Brasil / Av. Bias Fortes: ...Avenida Brasil, Rua Sergipe, Rua Fernandes Tourinho, Rua Espírito Santo, Avenida Bias Fortes…

...Avenida Brasil, Rua Sergipe, Rua Fernandes Tourinho, Rua Espírito Santo, Avenida Bias Fortes… Sentido Av. Bias Fortes / Av. Brasil: ...Avenida Bias Fortes, Rua da Bahia, Avenida do Contorno, Avenida Cristóvão Colombo...

Pontos de Táxi