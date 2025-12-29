Turista morre atingida por raio em São Thomé das Letras

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma turista, ainda não identificada, morreu em São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, em consequência da queda de um raio. O acidente ocorreu no início da tarde desse domingo (28/12) e um homem ficou ferido.

O acidente ocorreu na Tirolesa Pôr do Sol. Segundo a administração do empreendimento, a mulher havia concluído normalmente a descida e já estava fora dos equipamentos de segurança quando ocorreu um forte clarão seguido de um estrondo, provocado pela descarga elétrica.

Ela começou a passar mal. A equipe da tirolesa prestou os primeiros socorros, acionando o serviço de saúde. A vítima foi encaminhada ao Hospital Central, de São Tomé das Letras, onde deu entrada com vida. No entanto, ela morreu no hospital.







A administração da atração turística informou ainda que não houve acidente durante a prática da tirolesa e nenhuma falha técnica ou estrutural foi constatada.

A Pôr do Sol divulgou nota nesse sentido, assegurando que todos os equipamentos seguem todas as normas de segurança exigidas e que imagens registradas por drone comprovam que a atividade já havia sido encerrada no momento da queda do raio.

Segundo a nota, não chovia no local no instante da queda do raio e o fenômeno foi registrado em outros pontos de São Thomé das Letras. O impacto da descarga elétrica foi intenso e provocou falta de energia em partes da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso é acompanhado e será investigado pela Polícia Civil, com ajuda do Corpo de Bombeiros.