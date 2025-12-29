Assine
Turista morre atingida por raio em São Thomé das Letras

Mulher havia descido de tirolesa instantes antes. Vídeo mostra intenso clarão próximo ao local em que ela estava

Ivan Drummond
Ivan Drummond
29/12/2025 15:07

No local onde o raio caiu, em São Thomé das Letras, não estava chuvendo
No local onde o raio caiu, em São Thomé das Letras, não estava chuvendo crédito: Instagram

Uma turista, ainda não identificada, morreu em São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, em consequência da queda de um raio. O acidente ocorreu no início da tarde desse domingo (28/12) e um homem ficou ferido.

O acidente ocorreu na Tirolesa Pôr do Sol. Segundo a administração do empreendimento, a mulher havia concluído normalmente a descida e já estava fora dos equipamentos de segurança quando ocorreu um forte clarão seguido de um estrondo, provocado pela descarga elétrica.

Ela começou a passar mal. A equipe da tirolesa prestou os primeiros socorros, acionando o serviço de saúde. A vítima foi encaminhada ao Hospital Central, de São Tomé das Letras, onde deu entrada com vida. No entanto, ela morreu no hospital.



A administração da atração turística informou ainda que não houve acidente durante a prática da tirolesa e nenhuma falha técnica ou estrutural foi constatada.

A Pôr do Sol divulgou nota nesse sentido, assegurando que todos os equipamentos seguem todas as normas de segurança exigidas e que imagens registradas por drone comprovam que a atividade já havia sido encerrada no momento da queda do raio.

Segundo a nota, não chovia no local no instante da queda do raio e o fenômeno foi registrado em outros pontos de São Thomé das Letras. O impacto da descarga elétrica foi intenso e provocou falta de energia em partes da cidade.

O caso é acompanhado e será investigado pela Polícia Civil, com ajuda do Corpo de Bombeiros.

